Kolombiya basınından Falcao değerlendirmesi: Topla buluşturamadılar

Galatasaray'ın Fenerbahçe ile oynadığı derbi maçı, Kolombiya'da da büyük bir heyecanla takip edildi. Kolombiya basını, maçı yakın takip ederken karşılaşmanın ardından Radamel Falcao değerlendirmesinde bulundular.

Kolombiya'nın El Espectador gazetesi, Radamel Falcao'ya çok az top geldiğini ve golcü futbolcunun Fenerbahçe savunması arasında kaybolduğunu belirtti.

''FALCAO İLE TOPU BULUŞTURAMADILAR''

Kolombiya gazetesi, Falcao hakkında ''Aralara koşmaya, kendisine alan bulmaya çalıştı ama her zaman yanında iki tane Fenerbahçeli savunmacı vardı. Onu rahat ettirmediler. Galatasaray, topu doğru yerde Falcao ile buluşturamadı. Bu da Kolombiyalı için ölümcül oldu. Çünkü Falcao, kariyeri boyunca doğru yerde topla buluşmuştu. Galatasaray topa sahipti ancak tehlike yaratacak bir hamlede bulunamadı. Etkili bir top geldi, onu da ağlarla buluşturdu. Ancak o gol de ofsayt nedeniyle iptal edildi.'' sözlerini kullandı.

''TÜRK KLASİĞİNİ YAŞAMIŞ OLDU''

Falcao'nun 92 dakika sahada kaldığını belirten El Espectador, ''Radamel, Türk klasiğini yaşamış oldu. Bu derbilerde iyi oynamak çok zordur. Çünkü takımlar ilk olarak kaybetmemeyi düşünüyor.'' yorumlarında bulundu.

Galatasaray'ın Kolombiyalı yıldızı Radamel Falcao, 0-0 sona eren Fenerbahçe derbisinde mücadeleyi ceza sahası içinde topla buluşamadan noktaladı.

50. dakikada 1 kez topla ceza sahası içine giren ve sol çaprazdan fileleri havalandıran Falcao'nun golü, ofsayt gerekçesiyle geçersiz sayıldı.

MAÇI ŞUT ATMADAN BİTİRDİ

89. dakikada oyundan alınan Radamel Falcao, maçı şut atamadan noktaladı. 1 kez top süren ve bunda başarılı olan Falcao, toplam 31 kez topla buluştu. Yüzde 69.2 isabetle 9 başarılı pas yapan Falcao, 6 hava topu mücadelesinin 3'ünü kazandı. 15 top kaybı yapan Falcao, 2 faul yaptı, 3 kez ofsayta düştü.

(Sporx)