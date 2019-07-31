Fenerbahçe'nin istediği Aleksandar Kolarov, Roma'da kalmaya ikna oldu

SPOR GÜNDEMİ

Ali Koç'a tepki yağıyor! 'Ne 3'ü, en az 5' Ali Koç'a tepki yağıyor! 'Ne 3'ü, en az 5' Geçtiğimiz günlerde '2-3 transfer yapıp sezonu kapatacağız' açıklamalarında bulunan Başkan Ali Koç'a 6-1 biten maçtan sonra tepki yağdı.

Cimbom'u sevince boğan haber! Gece 23:40'ta resmen açıklandı Cimbom'u sevince boğan haber! Gece 23:40'ta resmen açıklandı Galatasaray’ın uzun süredir göndermek için büyük bir çaba harcadığı Mbaye Diagne’de son dakika gelişmesi yaşanıyor. Arap basını, Senegalli golcünün Al-Rayyan’a imza atmak üzere olduğunu yazdı.

Kolarov'da son dakika gelişmesi! Sonunda ikna oldu Kolarov'da son dakika gelişmesi! Sonunda ikna oldu Fenerbahçe’nin uzun süredir transferi için uğraştığı Kolarov’da sıcak bir gelişme yaşandı. Roma, başarılı futbolcu için Fenerbahçe ve Inter’e kapıları kaparken Sırp futbolcu da takımda kalmaya ikna oldu.

Galatasaray'da Mitroglou kangreni Galatasaray'da Mitroglou kangreni Galatasaray, performansıyla hayal kırıklığı yaratan Kostas Mitroglou’yu gözden çıkardı ancak futbolcuya ciddi bir teklif gelmemesi can sıkıyor. Sarı-Kırmızılılar, Yunan golcüden kurtulmanın yollarını arıyor.

Bir kötü haber daha! 'Oyuncum Fenerbahçe'ye gitmeyecek' Bir kötü haber daha! 'Oyuncum Fenerbahçe'ye gitmeyecek' Shkodran Mustafi'nin menajeri Kujtim Mustafi, oyuncunun Arsenal'de kalacağını açıkladı.

Ayrılık kapıda! İnanılmaz teklifle geldiler Ayrılık kapıda! İnanılmaz teklifle geldiler Galatasaray, Christian Luyindama’nın bonservisini 5 milyon euro karşılığı aldığını açıklarken, bu oyuncuya hemen bir alıcı çıktığı öğrenildi.