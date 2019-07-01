Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7004
  • 6,4587
  • 253.796
  • 98.744
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Kolarov'a dev alternatif: Nacho Monreal

Kolarov'a dev alternatif: Nacho Monreal

Kolarov'a dev alternatif: Nacho Monreal

Kolarov ile anlaşma tamam ama Roma bonserviste diretiyor. Fenerbahçe de Arsenal’in oyuncusu Monreal’i alternatif olarak belirledi. Nacho için girişimlerin yapılmasından önce Kolarov’la ilgili son ve net kararın verilmesinin beklendiği bildirildi.

Kolarov transferinde bonservis problemi yaşayan sol bekte ve aynı zamanda sol stoperde de oynayabilecek bir isim arayan Fenerbahçe'de Arsenal'dan ayrılmaya hazırlanan Nacho Monreal, gündeme gelmişti. Nacho için girişimlerin yapılmasından önce Kolarov'la ilgili son ve net kararın verilmesinin beklendiği bildirildi.

HABER BEKLENİYOR

Kolarov ile hemen her konuda anlaşılmış durumda. Ancak 1 yıl daha sözleşmesi kaldığı için Roma bonservisiz vermeye yanaşmıyor. F.Bahçe ve Romalı yetkililerin görüşmeleri devam ediyor.

KALİTESİ TARTIŞILMAZ

Nacho Monreal 23 kez İspanya Milli Takım forması giydi. Ama yine de ilk tercih Alexander Kolarov olarak görünüyor.

(Takvim)

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Ünlü oyuncunun son fotoğrafı hayranlarını şaşırttı
Fahriye Evcen ve Burak Özçivit'in aşk dolu günü
Akbağ'dan kaybettiği eşine: Ortak çok yönümüz vardı!
Can Yaman'ın kaslı vücut paylaşımı sosyal medyayı ikiye böldü
Yasmin Erbil sinyali vermişti, Mehmet Ali Erbil'den iyi haber geldi

Nusret´ten hayranlarının yüreğini ağzına getiren görüntü...

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

KKTC'de düşen bir cisim sonrası patlama ve yangın

Meksika dolu fırtınasına teslim oldu: 1,5 metre kalınlığında tabaka oluştu