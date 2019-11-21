'Kodjia Beşiktaş'a gitmeli'

AKŞAM

JONATHAN Kodjia’nın uzun bir süredir Beşiktaş’la ismi anılıyordu. Ara transferde bir golcü arayan Siyah-Beyazlı takımın alternatifl eri arasında olduğu söylenen Kodja’ya, İngiliz basını da, “Beşiktaş’a git” tavsiyesinde bulundu. footballfancast.com sitesinde yapılan analizde şu ifadeler kullanıldı: “Aston Villa’nın forveti Kodjia, Türk takımı Beşiktaş’ın ilgisini çekiyor. Bu herkes için mantıklı görünüyor. 30 yaşındaki Kodjia, 32.5 milyon eroya Liverpool’un kapısından döndü. Sakatlıklar yüzünden düşüş yaşadı. Şimdi ocak döneminde ayrılık onun için iyi bir alternatif olarak görülüyor.

İLK SEZONDAKİ GİBİ OLMADI

Bu sene yedek oyuncu durumunda ve Rangers ve Morelos’la takası gündeme geldi. Eğer kulüpte ilk sezondaki performansını yakalasaydı, en güvenilir forvetlerden biri olabilirdi. Yine de bir başlangıç için şansı var. Türkiye ligi kariyeri için zorlayıcı olmayacaktır. Bu Beşiktaş için de ekstra bir ateşleme gücü anlamına gelir. Ayrılması bütün tarafl ar için mantıklı bir hareket gibi duruyor.”