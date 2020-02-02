Koç'a tepki

AKŞAM
Bordo-Mavili bir taraftar, güvenlik koridorunun oraya kadar girerek Koç’a bağırdı. Bu sırada güvenlik güçleri araya girdi ve istenmeyen bir olay yaşanmasını engelledi. Son olarak ertelenen Malatya maçı sonrasında F.Bahçe’nin Trabzon aleyhinde açıklaması olmuştu.
SARI kart cezası sebebiyle Başakşehir maçında sahaya çıkamayacak olan Vedat Muriqi, G.Antep önünde 2. sarıdan atılarak cezasını kupa maçında çekmişti.
Norveçli, G.Saray ve Beşiktaş’ın ardından F.Bahçe ağlarını da sarstı... Kuzey’in Kralı, ligdeki 16. Trabzon formasıyla ise 19. golünü atarak kariyerini geliştirdi.
G.Saray, transferde son 10 sezonda en çok zarar eden kulüp oldu. 104.7 milyon eurosu uçan Sarı-Kırmızılılar’ı 102.2 milyon euroyla ezeli rakibi Fenerbahçe takip etti.
Anadolu Efes’in yıldızı Shane Larkin, Türk Milli Takımı’nda forma giyeceğini açıkladı. Larkin, “Bu ülkeyi temsil etme fırsatına sahip olduğum için onur duyuyorum” dedi.
F.BAHÇE Başkanı Ali Koç, stadyuma girerken Trabzonsporlu taraftarların tepkisiyle karşılaştı.
G.SARAY, sezon başında Celta Vigo’dan kiraladığı Emre Mor’u Yunanistan ekibi Olympiakos’a kiraladı.
Trabzonspor, Süper Lig’in 20. hafta mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe’yi 2-1 mağlup etti.