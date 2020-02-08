Kobe Bryant'ın yaşamını yitirdiği helikopter kazasında kahreden detay

Ulusal Taşımacılık Güvenlik Kurulu'na (NTSB) göre, Los Angeles Lakers efsanesi Kobe Bryant'ın, kızı Gianna'nın ve diğer yedi kişinin ölümüne sebep olan helikopterde, motor arızasına ilişkin herhangi bir kanıt bulunmadığı belirtildi.

Bryant'ın helikopterinin, görüş mesafesi düşük cihazlarla uçmak için onaylanmadığı ortaya çıktı.

NTSB, ağır sisin oynadığı herhangi bir rol de dahil olmak üzere, kazayı araştırıyor ve en az bir yıl boyunca nihai bir rapor beklenmiyor.

Bir tanık, NTSB'ye helikopterin sisin içinde yamaca doğru çarpmadan önce ileri ve aşağı doğru uçtuğunu söyledi. Tanık, helikopteri tepeye çarpmadan önce 1-2 saniye gördüğünü belirtti.

NTSB'nin soruşturma güncellemesine göre, helikopterin gösterge paneli çöktü ve cihazların çoğu yer değiştirdi. Uçuş kontrolleri kırıldı ve yangın hasarı gördü.

Araştırmacılar, çarpışma alanındaki bir ağaç dalı kesildiğinden, motorların çalıştığı ve çarpma anında pervanelerin döndüğüne inanıyorlar.

"TAWS OLSA, HAYATTA KALABİLİRLERDİ"

Bryant'ın helikopterinde, bir uçağın yere çarpma tehlikesi olduğunda sinyal veren, TAWS olarak bilinen Arazi Bilinci ve Uyarı Sistemi adlı bir cihaza sahip olmadığı açıklandı. NTSB, sistemin helikopterler için zorunlu olmasını tavsiye etse de, Federal Havacılık İdaresi sadece hava ambulansları için gerektiğini belirtiyor.

NTSB üyesi Jennifer Homendy, uyarı sisteminin kazayı önleyip önleyemeyeceği açık olmasa da, havacılık uzmanı Gary Robb Cuma günkü raporda tüm helikopterlerin uyarı sistemi ile donatılması gerektiğini vurguladı.

Helikopter kazasında dava hakkında bir ders kitabı yazan bir avukat Robb, "Bu helikopterde TAWS olsaydı, Bay Bryant ve diğer yolcular bugün hayatta kalacaklardı" şeklinde konuştu..

Ölenler arasında Orange Coast College beyzbol koçu John Altobelli, eşi Keri ve kızları Alyssa; Bryant'ın arkadaşı ve koç yardımcısı Christina Mauser; Sarah Chester ve 14 yaşındaki kızı Payton da bulunuyordu.

(Sporx)