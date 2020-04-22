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  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 10:22
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  • 22 Nisan 2020 Çarşamba 10:22

Kobe Bryant'ın vefat ettiği kazayla ilgili flaş gelişme

Kobe Bryant'ın vefat ettiği kazayla ilgili flaş gelişme

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26 Ocak'ta helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA'in efsane ismi Kobe Bryant'ın davasında flaş bir gelişme yaşandı. Kobe Bryant'ın yakınları, helikopter şirketine ayrı ayrı dava açtı.

26 Ocak’ta helikopter kazasında hayatını kaybeden NBA’in efsane ismi Kobe Bryant’ın davasında flaş bir gelişme yaşandı. Kızı Gianna’nın yanı sıra 4 yolcunun da bulunduğu kazanın davası devam ederken, Kobe Bryant’ın yakınları, helikopter şirketine ayrı ayrı dava açtı. Los Angeles Yüksek Mahkemesi’nin kısa süre içerisinde kararını açıklaması bekleniyor.

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Yazarımız Alen Markaryan, gündemi değerlendirdi.
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