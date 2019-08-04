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'Hocam 2 kez izledim, süper golcü kesin alalım' 'Hocam 2 kez izledim, süper golcü kesin alalım' Galatasaray Yardımcı Antrenörü Hasan Şaş, Gent’in 23 yaşındaki Ukraynalı forveti Yaremchuk’u iki kez tribünden takip etti. Fatih Terim’e de olumlu rapor sunduğu öğrenildi...

Herkes Falcao beklerken bakın kimi almaya gitti Herkes Falcao beklerken bakın kimi almaya gitti Hücum hattı için Radamel Falcao ve daha birçok isim için nabız yoklayan Cim-Bom, orta alan için de temaslarını sürdürüyor. Sarı-Kırmızılılar, 24 yaşındaki Fransız futbolcu için resmi girişimlere başladı.

Fenerbahçe'den transfer bombası! Fenerbahçe'den transfer bombası! FENERBAHÇE, İngiliz ekibi Chelsea’nin 25 yaşındaki forveti Michy Batshuayi’yi kiralamak istiyor.

Kjaer'de rakip Başakşehir Kjaer'de rakip Başakşehir KANARYA’NIN Sevilla’dan kadrosuna katmak için uğraştığı Danimarkalı stoper Simon Kjaer için Başakşehir’in de devreye girdiği iddia edildi.

İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi İşte Fenerbahçe'nin yeni transferi TEKNİK Direktör Ersun Yanal, Alper Potuk’u yeni transfer olarak görüyor ve bu sezon ondan katkı alabileceğini düşünüyor.

'Deniz Türüç Fenerbahçe'yi istedi' 'Deniz Türüç Fenerbahçe'yi istedi' Yıldız orta saha oyuncusunun net tavrı, her şeyi kolaylaştırdı: Kayseri Başkanı Erol Bedir, Deniz için, “F.Bahçe’ye gitmek istediğini söyledi. Biz de onay verdik. Bunun üzerine Fenerbahçe ile anlaşmaya vardık” dedi.