  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 07 Ağustos 2019 Çarşamba 08:00
  • |
  • 07 Ağustos 2019 Çarşamba 09:51

Kjaer geliyor

Kjaer geliyor

Paylaş

Sarı-Lacivertliler, 30 yaşındaki deneyimli isimle her konuda anlaştı. Sevilla da ikna oldu. Kjaer bu hafta sonuna kadar İstanbul’da olacak. Zanka, Kolarov transferlerinde de önemli bir yol alındı. Forvet takviyesi için de girişimler sürüyor.

AKŞAM

FENERBAHÇE, savunma hattındaki eksikleri gidermek için yaptığı yoğun mesainin sonuna geldi. Sarı-Lacivertliler,  ligin başlamasına sayılı günler kala Sevilla forması giyen Danimarkalı stoper Kjaer ile yaptığı görüşmelerde olumlu sonuç aldı. İspanyol ekibiyle de satın alma opsiyonlu kiralama konusunda da el sıkışıldı. Hafta sonuna kadar İstanbul’a gelecek olan tecrübeli stoper sağlık kontrolünün ardından F.Bahçe’ye imzayı atacak.  Danimarkalı stoper, 2.5 milyon euro civarında bir yıllık ücret olacak. Kjaer, Hoffenheim ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı. Ancak 30 yaşındaki oyuncunun forma giymesine bir engel bulunmuyor.

PARTNERi ZANKA OLACAK

Yönetim, Kjaer dışında stoper bölgesine bir takviye için yaptığı görüşmelerde de sonuç almak üzere… Bu isim Kjaer’in Danimarka milli takımından arkadaşı Zanka… 29 yaşındaki stoper, kulübü Huddersfield’e ayrılmak istediğini iletti. Hem İngiliz ekibi hem de Zanka ile prensip anlaşmasına varıldı. Bu transferinde kısa süre içinde bitirilmesi planlanıyor. Huddersfield formasıyla Premier Lig’de 2 sezonda 62 maça çıkan deneyimli oyuncu, 3 gol attı.

KOLAROV BiTME AŞAMASINDA

Yönetim sol bekte Hasan Ali’nin sakatlanmasıyla birlikte Roma’nın Sırp yıldızı Aleksandar Kolarov’u bitirmek için girişimlere hız verdi. 33 yaşındaki Sırp oyuncu Kolarov ile 2+1 yıllığına anlaşma sağlandı. İtalyan kulübü ile bonservis konusunda görüşmelerde sona gelindi. Bu üç transferi bitirmeyi planlayan yönetim, Eljif’in Napoli’ye satışından gelecek parayı bu transfere harcayacak. Yönetim, forvet takviyesinde de listedeki isimlerle görüşmeleri sürdürüyor.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Roman Neustadter, Dinamo Moskova ile her konuda anlaştı

title

Ankaragücü, Tiago Pinto'yu yeniden transfer etti

title

Okan Buruk: Valbuena ve Guerrero'ya dikkat etmeliyiz

Eşek Sırtında Futbol Maçı Yaptılar! İşte O Renkli Görüntüler...

SPOR GÜNDEMİ

Falcao'nun imza atması için tek yol var!
Falcao'nun imza atması için tek yol var!

Falcao'nun imza atması için tek yol var!

Monaco, Galatasaray’ın peşinde olduğu Kolombiyalı golcünün yerine Romalı forveti almak için harekete geçti. Dzeko, Fransız kulübüne transfer olursa, Falcao için engel kalmayacak.

Transferin açıklanacağı tarih belli oldu!
Transferin açıklanacağı tarih belli oldu!

Transferin açıklanacağı tarih belli oldu!

Fenerbahçe, Kurban Bayramı öncesinde Kolarov ve Zanka transferlerini bitirerek taraftarına çifte sevinç yaşatmayı hedefliyor. İki oyuncunun da Cuma gününe kadar İstanbul’a gelmesi bekleniyor.

Galatasaray'dan orta sahaya 19'luk dinamo
Galatasaray'dan orta sahaya 19'luk dinamo

Galatasaray'dan orta sahaya 19'luk dinamo

Gelecek sezon üç kulvarda birden mücadele edecek olan Galatasaray, transferde hareketli günler geçirmeye devam ediyor.

Gustavo için Villas-Boas'ın kararı bekleniyor
Gustavo için Villas-Boas'ın kararı bekleniyor

Gustavo için Villas-Boas'ın kararı bekleniyor

Fransız basını, Marsilya'nın Luiz Gustavo, Morgan Sanson ve Florian Thavuin'den en az birini göndereceğini yazarken Fenerbahçe, Villas-Boas'ın vereceği kararı bekliyor.

Adem Ljajic sürprizi! Fikret Orman izin vermedi
Adem Ljajic sürprizi! Fikret Orman izin vermedi

Adem Ljajic sürprizi! Fikret Orman izin vermedi

Boşnak oyuncu için Bologna cazip bir öneriyle Beşiktaş'ın kapısını çaldı. Ancak Başkan Fikret Orman, Avcı'nın sistemini bozmamak adına teklifi geri çevirdi.

Cimbom'da her şey Radamel Falcao için
Cimbom'da her şey Radamel Falcao için

Cimbom'da her şey Radamel Falcao için

Galatasaray Radamel Falcao'nun transferiyle ilgili tüm ayrıntıları bir bir gideriyor. Yıldız oyuncunun kızının özel okulundan, eşinin Latin yardımcısına kadar her şey tamam.

17. Victor Ruiz
17. Victor Ruiz

17. Victor Ruiz

30 yaşındaki tecrübeli ismi kadrosuna katan Fikret Orman kendi dönemindeki 17. stoper transferine imza attı. Bu 17 transfer için toplam 17 milyon 50 bin euroluk bonservis bedeli ödedi. Stoper satışlarında ise 29 milyon 800 bin euroluk müthiş bir gelir elde etti.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.