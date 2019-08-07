Kjaer geliyor

Sarı-Lacivertliler, 30 yaşındaki deneyimli isimle her konuda anlaştı. Sevilla da ikna oldu. Kjaer bu hafta sonuna kadar İstanbul’da olacak. Zanka, Kolarov transferlerinde de önemli bir yol alındı. Forvet takviyesi için de girişimler sürüyor.

AKŞAM

FENERBAHÇE, savunma hattındaki eksikleri gidermek için yaptığı yoğun mesainin sonuna geldi. Sarı-Lacivertliler, ligin başlamasına sayılı günler kala Sevilla forması giyen Danimarkalı stoper Kjaer ile yaptığı görüşmelerde olumlu sonuç aldı. İspanyol ekibiyle de satın alma opsiyonlu kiralama konusunda da el sıkışıldı. Hafta sonuna kadar İstanbul’a gelecek olan tecrübeli stoper sağlık kontrolünün ardından F.Bahçe’ye imzayı atacak. Danimarkalı stoper, 2.5 milyon euro civarında bir yıllık ücret olacak. Kjaer, Hoffenheim ile oynanan hazırlık maçında sakatlanmıştı. Ancak 30 yaşındaki oyuncunun forma giymesine bir engel bulunmuyor.

PARTNERi ZANKA OLACAK

Yönetim, Kjaer dışında stoper bölgesine bir takviye için yaptığı görüşmelerde de sonuç almak üzere… Bu isim Kjaer’in Danimarka milli takımından arkadaşı Zanka… 29 yaşındaki stoper, kulübü Huddersfield’e ayrılmak istediğini iletti. Hem İngiliz ekibi hem de Zanka ile prensip anlaşmasına varıldı. Bu transferinde kısa süre içinde bitirilmesi planlanıyor. Huddersfield formasıyla Premier Lig’de 2 sezonda 62 maça çıkan deneyimli oyuncu, 3 gol attı.

KOLAROV BiTME AŞAMASINDA

Yönetim sol bekte Hasan Ali’nin sakatlanmasıyla birlikte Roma’nın Sırp yıldızı Aleksandar Kolarov’u bitirmek için girişimlere hız verdi. 33 yaşındaki Sırp oyuncu Kolarov ile 2+1 yıllığına anlaşma sağlandı. İtalyan kulübü ile bonservis konusunda görüşmelerde sona gelindi. Bu üç transferi bitirmeyi planlayan yönetim, Eljif’in Napoli’ye satışından gelecek parayı bu transfere harcayacak. Yönetim, forvet takviyesinde de listedeki isimlerle görüşmeleri sürdürüyor.