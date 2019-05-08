Kırmızı Şeytanlar takipte

AKŞAM

TRABZONSPOR Başkanı Ahmet Ağaoğlu, 4-2 kazanılan Kayserispor maçı sonrası Yusuf Yazıcı ve Abdülkadir Ömür’ün geleceğiyle ilgili konuştu. Başkan Ağaoğlu, Yusuf ile Abdülkadir Ömür’ü Fransa ekibi Lille ile İngiliz ekibi Manchester United’ın izlediğine ilişkin soru üzerine, “Oyucularımızı uzun zamandır izliyorlar. Oyuncularımızın hepsini izliyorlar. Kayserispor maçında Lille ve Manchester United takımları takip etti. Eğer Trabzonspor’u Avrupa’nın önde gelen liglerinin önde gelen kulüplerinin izleme ekipleri takip ediyorsa, bu bile bizim için gurur kaynağıdır” diye konuştu.

YUSUF’A 20 MiLYONLUK TEKLiF

Geçtiğimiz sezon Yusuf’a bir İspanya takımından 14 milyon euroluk teklif gelmişti. Devre arasında da Yusuf için 20 milyon euro civarında bir teklifle Bordo-Mavili kulübün kapısını çalınmıştı. Başkan Ahmet Ağaoğlu tüm teklifleri geri çevirdi. Ağaoğlu’nun kafasındaki rakam 30 milyon euro. Avrupa’nın önde gelen kulüplerinin takibinde olan Abdülkadir Ömür için de 20 milyon euroluk bir teklif geldi. Benfica, Liverpool gibi takımlar Abdülkadir Ömür ile uzun süredir yakından ilgileniyor.

YETENEK HALIDA OLMUYOR

Başkan Ahmet Ağaoğlu genç oyuncuların da performansına değinerek, “Genç yetenek kırmızı halıda olmuyor, yeşil sahada oluyor. Abdülkadir Ömür’ü izlesinler, genç yetenek neymiş, futbolun yıldızı, süperi neymiş. Ne mutlu bize ki ülkede futbolu izleyen milyonlara bunu bir kez daha gösterdik. Yerlisi yabancısı hepsi benim canım ama Abdülkadir Ömür’ü alnından öpüyorum. Sadece Kayseri maçında oynadığı oyunla değil, bir takım örümcek tutmuş beyinlere verdiği dersle alnından öpüyorum. Ders böyle verilir” şeklinde konuştu.