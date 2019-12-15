Kırmızı kart gören Ozan Tufan ve Garry Rodrigues Beşiktaş derbisinde oynayacak mı?

Maçın 90+5. dakikada Garry Rodrigues, Erdoğan Yeşilyurt'a yaptığı müdahalenin ardından kırmızı kart gördü. Direk kırmızı kart gören Garry Rodrigues'in 2 maç ceza alması bekleniyor. Tahkim Kurulu'nun 2 maçlık cezayı onaması halinde Garry Rodrigues, Beşiktaş derbisinde forma giyemeyecek.

Garry Rodrigues'in kırmızı kartının ardından sinirlenen Ozan Tufan önce ilk sarı kartı, arkasında ise ikinci sartı kartı gördü ve kırmızı kartla oyun dışında kaldı. İki sarı kartla atılan Ozan Tufan cezasını İstanbulspor ile oynayacakları kupa maçında çekecek. Ozan Tufan, Beşiktaş derbisinde oynayabilecek.