Kırkpınar Güreşleri canlı yayın hangi kanaldan izlenir? 2019 Kırkpınar Güreşleri finale kim kaldı?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri, 2019 yılında da büyük bir coşku ile karşılandı. Kırkpınar Yağlı Güreşleri canlı yayın nereden izlenir? SON DAKİKA... Yarı finalin ardından Orhan Okulu ve Ali Gürbüz finale adını yazdırdı. Heyecanla devam eden karşılaşmalar DMAX kanalından canlı olarak izleniyor. Başpehlivanlık için mücadele edecek olan 8 kişi, kemeri almak için çayıra çıktı. Başpehlivanlık çeyrek finali saat 13.00’de yapıldı. Bu mücadele 12.30 itibariyle DMAX kanalından canlı izlendi. 2011-2012 yılları Kırkpınar birincisi Ali Gürbüz, rakibi Faruk Akkoyun’u 7 dakikada yenerek, adını yarı finale çıktı. Yarı Final Güreşleri’nin bugün saat 15.30'da yapılacağı duyuruldu.

SON DAKİKA... Yarı finalin ardından Orhan Okulu ve Ali Gürbüz finale adını yazdırdı.

KIRKPINAR YAĞLI GÜREŞLERİ HANGİ KANALDA?

Çeyrek final etabının ardından Başpehlivanlık çeyrek finali saat 13.00’de yapıldı. Bu mücadele 12.30 itibariyle DMAX kanalından canlı izlendi.

Çeyrek finale kalan başpehlivanlar, “İsmail Balaban, Ali Gürbüz, Ünal Karaman, Orhan Okulu, Faruk Akkoyun, Mustafa Batu, Mehmet Yeşil Yeşil, Hamza Köseoğlu” yarı final için mücadele ettiler.

YARI FİNAL NE ZAMAN?

Kırkpınar Yağlı Güreşleri Başpehlivanlık Yarı Final Güreşleri’nin bugün saat 15.30'da yapılacağı duyuruldu.

YARI FİNALE KİMLER KALDI?

Başpehlivanlık çeyrek final müsabakası sonrası yarı finale çıkan isimler ise şöyle:

“Ali Gürbüz, Orhan Okulu, Hamza Köseoğlu, Mehmet Yeşil Yeşil”

2011-2012 yılı Kırkpınar birincisi Ali Gürbüz, Faruk Akkoyun mücadelesinde gülen taraf Gürbüz oldu. Altın kemerli favori isimlerden Gürbüz, rakibini 7 dakikalık süre içerisinde tuş ederek, yendi. Kırkpınar’ın geçen seneki birincisi, son şampiyon Orhan Okulu da rakibi Mustafa Batu’yu güreşin normal süresi içinde devirdi ve adını yarı finale yazdırdı.

Er Meydanı’nın ‘sarı fırtına’ lakaplı 2013 ve 2017 yılları Kırkpınar birincisi İsmail Balaban, çeyrek final müsabakasının puanlama bölümünde rakibi Hamza Köseoğlu’na sürpriz bir şekilde yenilerek, Kırkpınar’a veda etti.

2009 ve 2010 yılları Kırkpınar birincisi, iddialı isimlerden Mehmet Yeşil Yeşil de rakibi Ünal Karaman ile çeyrek final müsabakasının normal süresinde yenişemedi. Yeşil Yeşil, puanlama bölümünde Karaman'ın geçerek yarı finale yükselen son isim oldu.