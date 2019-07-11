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Kırkpınar, gelecek yıl 29 Haziran'da başlayacak

Kırkpınar, gelecek yıl 29 Haziran'da başlayacak

Edirne'de geçen hafta 658'incisi yapılan Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri gelecek yıl 29 Haziran - 5 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştirilecek.

Edirne Belediye Başkanlığı'nın organizasyonuyla 2020 yılında gerçekleştirilecek olan 659'uncu Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin tarihi belli oldu. Edirne Belediye Encümeni'nin aldığı karar doğrultusunda 659'uncu Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali 29 Haziran - 5 Temmuz 2020 tarihleri arasında düzenlenecek.

Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, dünyanın en eski organizasyonlarından biri olan; UNESCO Dünya Mirası Listesi'nde yer alan Kırkpınar Yağlı Güreşleri Festivali'nin 659'uncusunu 29 Haziran - 5 Temmuz 2020 tarihleri arasında gerçekleştireceklerini söyledi. 

2010 yılında UNESCO'nun, 'İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Miras Listesi'ne dahil edilen Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin Türk kültürünün en önemli parçası; geçmişten bugüne taşınan en büyük maneviyatı, en büyük değeri olduğuna dikkat çeken Gürkan, "658'inci Kırkpınar'ı başarılı bir şekilde tamamladık. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Kırkpınar'ın hemen ardından Güreş Federasyonu başta olmak üzere ilgili kurumlarla da görüşerek önümüzdeki yılın planlamasını yapabilmek için 2020 yılında düzenlenecek olan 659'uncu Kırkpınar'ın tarihini belirledik" dedi.  (DHA

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