Kırklareli'nde Fenerbahçe heyecanı

AKŞAM
TARİHİNDE ilk kez büyük bir başarı göstererek Süper Lig ekipleri A.Gücü, G.Antep ile Başakşehir’i eleyip çeyrek finale adını yazdıran Kırklareli, bugün F.Bahçe ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-Beyazlı ekibin iç sahadaki F.Bahçe maçına saatler kala futbolseverlerin heyecanı da artıyor. Esnaf Burak Süzülmüş, “İlk defa şehirde birçok insanın desteklediği büyük bir takım bu sefer şehre rakip olarak geliyor. Bu da insanlarda değişik duygulara sebep oluyor” diye konuştu.
FENERBAHÇELİYİM AMA...
İstanbul’dan Kırklareli’ne gelen Ergun Reze ise, “Fanatik Fenerbahçe taraftarıyım ama Kırklareli’yi destekleyeceğim” açıklamasında bulundu. Maç için kente gelmek isteyen bazı taraftarlar ise otellerde yoğunluğa neden oldu. Otellerin doluluğu yüzde 70’e ulaştı.
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