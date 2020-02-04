  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 05 Şubat 2020 Çarşamba 08:00
  • |
  • 04 Şubat 2020 Salı 23:52

Kırklareli'nde Fenerbahçe heyecanı

Kırklareli'nde Fenerbahçe heyecanı

Paylaş

Bugün Türkiye Kupası’nda oynanacak F.Bahçe maçı öncesinde kentte büyük heyecan yaşanıyor. Otellerde doluluk yüzde 70’e çıktı ve esnafların yüzü güldü.

AKŞAM

TARİHİNDE ilk kez büyük bir başarı göstererek Süper Lig ekipleri A.Gücü, G.Antep ile Başakşehir’i eleyip çeyrek finale adını yazdıran Kırklareli, bugün F.Bahçe ile karşı karşıya gelecek. Yeşil-Beyazlı ekibin iç sahadaki F.Bahçe maçına saatler kala futbolseverlerin heyecanı da artıyor. Esnaf Burak Süzülmüş, “İlk defa şehirde birçok insanın desteklediği büyük bir takım bu sefer şehre rakip olarak geliyor. Bu da insanlarda değişik duygulara sebep oluyor” diye konuştu.

FENERBAHÇELİYİM AMA...

İstanbul’dan Kırklareli’ne gelen Ergun Reze ise, “Fanatik Fenerbahçe taraftarıyım ama Kırklareli’yi destekleyeceğim” açıklamasında bulundu. Maç için kente gelmek isteyen bazı taraftarlar ise otellerde yoğunluğa neden oldu. Otellerin doluluğu yüzde 70’e ulaştı.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Emre'ye şartlı opsiyon

title

Mart kapıdan baktırır

title

Tarık Çamdal 296 kat ucuzladı

Kırmızı Kart Gösteren Hakeme Yumruk Attı

SPOR GÜNDEMİ

Mart kapıdan baktırır
Mart kapıdan baktırır

Mart kapıdan baktırır

Mart’taki mali kongre öncesi Başkan Mustafa Cengiz’e yönelik ciddi bir tepki var. Muhalefet hisse satışının usülsüz, tüzük tadil girişiminin gereksiz olduğunu düşünüyor. Başkan söylemleriyle de hedefte.

Özil'e tehdit davası ertelendi
Özil'e tehdit davası ertelendi

Özil'e tehdit davası ertelendi

ARSENAL’DE forma giyen Türk asıllı Alman milli oyuncu Mesut Özil’in, 2 kişinin kendisine ölüm tehditlerinde bulunduğu gerekçesiyle açtığı dava görüldü ve ileri bir tarihe ertelendi.

Kırklareli'nde Fenerbahçe heyecanı
Kırklareli'nde Fenerbahçe heyecanı

Kırklareli'nde Fenerbahçe heyecanı

Bugün Türkiye Kupası’nda oynanacak F.Bahçe maçı öncesinde kentte büyük heyecan yaşanıyor. Otellerde doluluk yüzde 70’e çıktı ve esnafların yüzü güldü.

Lucescu görev başına
Lucescu görev başına

Lucescu görev başına

RUMEN basını, “Lucescu, Sumudica ile düelloya giriyor” başlığıyla, Lucescu’nun Beşiktaş’ın Sportif Direktörü olacağını iddia etti.

Alen Markaryan: '7 buçuk yıldır ilk defa...'
Alen Markaryan: '7 buçuk yıldır ilk defa...'

Alen Markaryan: '7 buçuk yıldır ilk defa...'

Yazarımız Alen Markaryan, Beşiktaş gündemini değerlendirdi.

Tarık Çamdal 296 kat ucuzladı
Tarık Çamdal 296 kat ucuzladı

Tarık Çamdal 296 kat ucuzladı

Galatasaray’a transferi olay olan Tarık Çamdal, asgari ücretle A.Demirspor’a imza attı. Geçen sezon aylık 134 bin euro kazanan 28 yaşındaki oyuncu şimdi aylık 452 euroya top koşturacak.

'Şampiyonluktan söz etmedim'
'Şampiyonluktan söz etmedim'

'Şampiyonluktan söz etmedim'

“Biz hiçbir zaman ‘Şampiyon olacağız’ diye çıkmadık. Hiçbir zaman benim ağzımdan kimse duymamıştır ‘Şampiyon olacağız’ diye. Bizim altımızdakilerin hepsi ‘Biz şampiyon olacağız’ diyor. Olabilir, futbol bu.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.