Kiralık Guilherme

Trabzonspor, Guilherme’nin kiralanması konusunda Alvarenga ile anlaşıldığını ve 100 bin euro ödeneceğini açıkladı.

AKŞAM

TRABZONSPOR, Guilherme transferini KAP’a bildirdi. Bordo-Mavililer, Brezilyalı futbolcunun kulübü Alvarenga ile 100 bin euro karşılığında geçici transferi konusunda anlaştı 28 yaşındaki oyuncu 1.5 yıllığına kiralandı. Guilherme yarım sezon için 450 bin euro olacak. Başarılı oyuncuya önümüzdeki sezon ise 1 milyon 100 bin euro garanti ücret ödenecek. Guilherme “Trabzonspor’u şampiyonluk için tercih ettim” ifadelerini kullandı. Brezilyalı futbolcu Yeni Malatyaspor formasıyla 61 karşılaşmaya çıktı. Başarılı futbolcu bu maçlarda 12 gol atarken 13 de asist yaptı.

COSTA TRABZON’DA

TRABZONSPOR, bonservisi elinde olan Manuel Da Costa ile opsinyonlu 1 buçuk yıllık sözleşme imzaladı. Lig ve kupadaki 10 maçta ilk 11’de sahaya çıkarsa sözleşme otomatik olarak 1 yıl daha uzayacak. Oyuncuya bu sezon 40 bin euro, önümüzdeki sezon 450 bin euro garanti ücret verilecek.

FIRTINA’DAN BOMBALAR

TRANSFER döneminin son virajında atağa kalkan Trabzonspor bombaları patlattı. Bordo-Mavililer, Brezilyalı savunma oyuncusu Manoel Messias anlaştı. 2 yılı opsiyonlu 2.5 yıllık anlaşma sağlanan 29 yaşındaki oyuncuya sezon sonuna kadar 400 bin euro garanti ücret önecek. Opsiyon maddesi Trabzonspor yönetimi tarafında kullanılırsa oyuncuya her yıl 1 milyon 250 bin euro garanti ücret verilecek. Teknik heyet stoper takviyesinden dolayı oldukça memnun.