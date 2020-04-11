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aksam.com.tr
  • 11 Nisan 2020 Cumartesi 08:00
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  • 11 Nisan 2020 Cumartesi 01:02

Kiralama dönemi bitti

Kiralama dönemi bitti

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Galatasaray'ın orta sahadaki vazgeçilmez iki ismi olan Seri ve Lemina'dan kötü haber geldi. Fulham, Seri'yi, Southampton ise Lemina'yı tekrar kiralamaya sıcak bakmıyor.

AKŞAM

Sarı-Kırmızılılar'a Jean Michael Seri ve Mario Lemina’dan kötü haber geldi. Fulham, Seri’yi, Southampton ise Lemina’yı tekrar kiralamaya sıcak bakmıyor. Eurosport’tan Manu Lonjon’un haberine göre İngiliz ekibi, Seri’yi bir yıl daha kiralık göndermeye kesinlikle yanaşmıyor. Fulham Kulübü’nün sadece bonservis teklifl erini dikkate alacağı kaydedildi. Lemina için de benzer bir senaryo gündemde. Oyuncunun bonservisine sahip olan Southampton, kiralık teklifl ere sıcak bakmayacak.

KALMAK İSTİYORDU

Fulham’ın 2018’de 30 milyon euro bonservis ücreti ödeyerek transfer ettiği Seri bu sezon Galatasaray formasıyla 29 maça çıkarken 1 gol 3 asistlik bir performans sergiledi. 26 yaşındaki Lemina ise 25 maçta 1 gol kaydetti. Lemina daha önce yaptığı açıklamalarda G.Saray’da kalmak istediğini söylemişti. Ancak işler zora girdi.

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