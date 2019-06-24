Khedira'da sorun maaş

AKŞAM

BEŞİKTAŞ, orta sahaya Sami Khedira’yı düşünüyor. Juventus’un yolları ayırmak istediği ve Sarri’nin de ‘gitsin’ dediği Tunus asıllı Alman oyuncu, gelen teklifl eri değerlendirmeye alıyor. Ancak oyuncunun yıllık maaşı 5 milyon euro civarında. Beşiktaş, bu transfere kaynak yaratmaya çalışıyor. Khedira, indirim yapmayı kabul ederse Kartal kozlarını oynayacak. Beşiktaş Başkanı Fikret Orman ve yönetiminin geçmişteki transferlerde uyguladığı başarılı hamleler, tekrar büyüsünü gösterebilir.

TAYLAN İZİN İSTEDİ

TAYLAN Antalyalı, Beşiktaş’ın bonservis sorunun bitirmesini bekliyor. Trabzonspor’un da kadrosuna katmak için talipli olduğu Büyükşehir Belediye Erzurumsporlu futbolcunun Beşiktaş’ta forma giymek istediği ve kendi kulübünden de transfer olmak için izin istediği öğrenildi. Erzurum ve Beşiktaş pazarlıkta.

LECCE BEKLİYOR

İTALYAN ekibi Lecce, Burak Yılmaz konusunda pes etmiyor. Bilindiği gibi; İtalyan ekibinin yetkilileri İstanbul’a gelerek, Siyah-Beyazlı yöneticilerle bir görüşme yapmışlardı. Bu görüşme ile ilgili Lecce sportif direktörü Mauro Meluso konuştu. Meluso “Beşiktaş’ın, Burak Yılmaz için vereceği kesin cevabın önümüzdeki hafta gelmesini bekliyoruz. Bir süredir oyuncu ile görüşüyorduk, şimdi Beşiktaş yönetimiyle de tanıştık” ifadelerini kullandı.

UMUT’LA GÖRÜŞECEĞİZ

BURSASPOR’UN yeni başkanı Mesut Mestan, “Beşiktaş ile anılan Umut Meraş şu an kulübümüzün futbolcusudur. Eski başkan pazarlık yapmış ancak görüşmeler durduruldu. Futbolcularımızla tekrardan görüşeceğiz” ifadelerini kullandı.

ROMAN’IN HAYALİ BJK

FENERBAHÇE’DEN ayrılan 31 yaşındaki Rus stoper Roman Neustadter, Beşiktaş’ta forma giymek istiyor. Abdullah Avcı’nın, Başakşehir’de görev yaptığı dönemde de ilgilendiği deneyimli savunmacı, uygun şartlarda gelmeye razı.

OĞUZHAN VE RIDVAN TALEBİ

BEŞİKTAŞ Teknik Direktörü Abdullah Avcı, Siyah-Beyazlı yönetime verdiği raporda geçtiğimiz sezon pek şans bulamayan Oğuzhan Özyakup ve 2001 doğumlu sol bek Rıdvan Yılmaz’ın takımda tutulmasını istedi... Yönetim de bu iki oyuncu için gelen teklifleri geri çeviriyor. Abdullah Avcı’nın ilk 11’inde Oğuzhan da yer alıyor.

KARTAL’DA 3 YOLCU

YABANCI oyuncuların yüksek maliyeti sebebiyle gönderilmesi üzerinde yönetim ve teknik heyet anlaşmaya varırken, Gary Medel, Quaresma ve Enzo Roco için gelen tekliflerin değerlendirmeye alınacağı öğrenildi. Atiba Hutchinson, Jeremain Lens ve Domagoj Vida’nın ise Siyah-Beyazlı formada devam edeceği kaydedildi.