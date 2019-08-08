Khedira bonservisi eline alırsa Arsenal'a gidecek

Fenerbahçe ve Beşiktaş ile de ismi anılan Sami Khedira, Arsenal'e transferi için uğraş vermeye devam ediyor.
İngiliz basınında yer alan haberlere göre; Sami Khedira, Arsenal ile prensip anlaşmasına vardı. Ancak bu transferin gerçekleşmesine Juventus'un bonservis ücreti istemesinin engel olduğu belirtildi.
Alman orta saha oyuncusunun, Juventus'u sözleşmesinin feshedilmesi konusunda ikna edilmesi halinde gün içerisinde Arsenal'e resmi imzayı atacağı kaydedildi.
Stuttgart altyapısından yetişen ve 2010 yazında Real Madrid'e transfer olan Sami Khedira, 2015'te Juventus'a imza attı. Khedira, geçen sezon Juventus formasıyla sadece 17 maçta görev alıp 2 gol attı.
(Sporx)
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