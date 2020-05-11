Khabib'i istiyorum

AKŞAM
Koronavirüs nedeniyle bir süredir ara verilen UFC dövüşleri 8 hafta sonra ilk kez düzenlendi. UFC249’da 5.tur maçında Justin Gaethje, Tony Ferguson’u 5. rauntta nakavt etti. Bu galibiyet nedeniyle ‘geçici olarak hafif sıklet şampiyonu’ unvanını kazanan Gaethje, şampiyonluk kemerini almaya reddederek Nurmagomedov’daki kemeri istediğini söyledi ve Dağıstanlı sporcuya şu sözlerle meydan okudu: “Dünyanın en büyük zorluğunu en iyisini istiyorum ve bu Khabib Nurmagomedov. ABD-Dağıstan’a karşı. Sonra İrlanda’ya gidip yapmam gerekeni yapacağım. Conor’la karşılaşacağım. Khabib’e karşı kazan ya da kaybet, umrumda değil yüzde 100 vereceğim. Tüm yaptığım bu. Ve bir keresinde bir cehennemim olacak.” Khabib ise Gaethje’nin meydan okumasına, “Çok etkileyiciydi. Tebrikler. Çok akıllıca kavga” diyerek yanıt verdi.
TFF Sağlık Kurulu'nun hazırladığı protokole yoğun eleştiriler var. Tavsiye niteliğindeki ‘Futbola Dönüş Protokolü'nün pratikte uygulanabilir olmadığı görüşü hakim. Sağlık ve teknik açısından ‘Futbolun ruhuna aykırı' denilen protokole yönelik eleştirileri madde madde sıraladık.
Ogün Altıparmak, ‘efsane' yılların hüzünlü başlangıcını AKŞAM'a anlattı: “1963 yılında futbol kariyerimde ayağım ikinci kez kırıldı. O haldeyken Fenerbahçe beni transfer etmek istedi. Bu benim için inanılmaz bir olaydı. Ayağı kırıkken transfer edilen ilk futbolcu oldum.”
Beşiktaş için flaş bir iddia gündeme geldi. Sol bek arayan Kartal'ın, Galatasaray'dan ayrılacak olan Yuto Nagatomo için düğmeye basacağı kaydedildi. Japon yıldızın da kariyerine Türkiye'de devam etmek istediği ve Beşiktaş'a 'evet' diyebileceği öğrenildi.
Van der Wiel, Şener Özbayraklı, Nabil Dirar, Mauricio Isla, Murat Sağlam ve Ozan Tufan... Sağ bekte 4 yılda 6 futbolcu denenmesine rağmen kimse Gökhan Gönül'ün yerini dolduramadı. Yönetim yeniden sarı lacivertli formayı giymesine, tecrübeli oyuncu da kariyerini Fenerbahçe'de noktalamaya sıcak bakıyor.
Galatasaray'ın Fildişi sahilli futbolcusu Seri, mutlu sona inanıyor: “Şampiyonluk kupasından uzak değiliz. Liglerin tekrar başlayacağına inanıyorum. Başladıktan sonra her maçı ayrı ayrı ele alacağız. Büyük bir ciddiyetle ilerleyeceğiz.”
4 gün önce yaklaşık 10 saat süren bir beyin ameliyatı geçiren Mustafa Cengiz, yoğun bakımdan çıktı. Başkan, kendine gelir gelmez Abdurrahim Albayrak ve Yusuf Günay'a takımın durumunu sordu, "Herkesin moralini yüksek tutun" talimatını verdi.
UFC249 maçında Ferguson'u yenen Gaethje, Khabib Nurmagomedov'a meydan okudu ve karşılaşmanın ardından “Dünyanın en iyisini Khabib'i istiyorum” dedi.