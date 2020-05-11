UFC249 maçında Ferguson'u yenen Gaethje, Khabib Nurmagomedov'a meydan okudu ve karşılaşmanın ardından “Dünyanın en iyisini Khabib'i istiyorum” dedi.

AKŞAM

Koronavirüs nedeniyle bir süredir ara verilen UFC dövüşleri 8 hafta sonra ilk kez düzenlendi. UFC249’da 5.tur maçında Justin Gaethje, Tony Ferguson’u 5. rauntta nakavt etti. Bu galibiyet nedeniyle ‘geçici olarak hafif sıklet şampiyonu’ unvanını kazanan Gaethje, şampiyonluk kemerini almaya reddederek Nurmagomedov’daki kemeri istediğini söyledi ve Dağıstanlı sporcuya şu sözlerle meydan okudu: “Dünyanın en büyük zorluğunu en iyisini istiyorum ve bu Khabib Nurmagomedov. ABD-Dağıstan’a karşı. Sonra İrlanda’ya gidip yapmam gerekeni yapacağım. Conor’la karşılaşacağım. Khabib’e karşı kazan ya da kaybet, umrumda değil yüzde 100 vereceğim. Tüm yaptığım bu. Ve bir keresinde bir cehennemim olacak.” Khabib ise Gaethje’nin meydan okumasına, “Çok etkileyiciydi. Tebrikler. Çok akıllıca kavga” diyerek yanıt verdi.