Khabib Nurmagomedov'dan Floyd Mayweather'a tarihi davet: Cesareti varsa bekliyoruz

Dünyaca ünlü kafes dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, boks kariyerine nokta koyan Floyd Mayweather'a maç davetinde bulundu.

2018 yılında Conor McGregor'u nakavt ederek UFC'nin en iyisi olan Dağıstan asıllı Rus sporcu, 50-0 ile kariyerini noktalayan ve tarihin en çok kazanan sporcularından olan 43 yaşındaki Floyd Mayweather ile dövüşmek istediğini açıkladı.

11 RAUND BOKS, 1 RAUND KAFES

Daveti açıklayan Khabib'in menajeri Ali Abdelaziz; 'Eğer emeklilikten bu maç için dönmek isterse Mayweather ile dövüşmeye hazırız. Ama yalnızca bir boks maçı olmayacak. Khabib bir kafes dövüşçüsü. 12 raundluk maçın 11 raundu boks, 1 raundu kafes dövüşü şeklinde olmalı. Buna cesareti varsa bekliyoruz' dedi.

Floyd Mayweather cephesinden bu teklife henüz bir yanıt gelmedi.

100 MİLYON DOLAR

Bu açıklama sonrası dünyanın çeşitli yerlerinden büyük organizasyon şirketleri, olası tarihi maç için teklif hazırlığı yapmaya başladı. Şimdilik en yüksek teklif 100 milyon dolar ile Suudi Arabistan'dan geldi.

Konuyla ilgili konuşan Khabib ise; 'Eğer Floyd benimle dövüşmek isterse 1 raund da olsa kafese gelmesi gerek. Kafesteki dövüş gerçek hayattır. Ben bir boksör veya güreşçi değilim' dedi.

"BABAM YAŞINDA ADAMA NASIL YUMRUK ATACAĞIM?"

Mayweather'ın 43 yaşında olmasından da bahseden Khabib; 'Neredeyse babam yaşında. Onun yüzüne nasıl yumruk atacağımı bilmiyorum.' diye konuştu.

Conor McGregor ile 2017'de dövüştükten sonra emekli olan Floyd Mayweather, 2018 yılında Japon kick-boksçu Tenshin Nasukawa ile maç yapmış ve ilk raundda nakavtla maçı kazanmıştı.

(Hürriyet)