Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,8103
  • 6,4686
  • 278.998
  • 97886.4
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Khabib Nurmagomedov, Galatasaray-Real Madrid maçını stadyumdan takip etti

Khabib Nurmagomedov, Galatasaray-Real Madrid maçını stadyumdan takip etti

Khabib Nurmagomedov, Galatasaray-Real Madrid maçını stadyumdan takip etti

Dağıstan asıllı Rus kafes dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde oynanan Galatasaray-Real Madrid maçını Türk Telekom Stadyumu’ndan takip etti.

Dağıstan asıllı Rus kafes dövüşçüsü Khabib Nurmagomedov, Galatasaray-Real Madrid maçını Türk Telekom Stadyumu'ndan takip etti.

Kafes dövüşü (UFC) hafif siklet dünya şampiyonu Rus Khabib Nurmagomedov, Galatasaray'ın evinde konuk ettiği Real Madrid maçını tribünden takip etti.

Daha önce sosyal medya hesabından sarı-kırmızılı takımla ilgili paylaşımlar yapan Khabib'e, tribünlerden sevgi gösterilerinde bulunuldu.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Berfu Yenenler doğum kilolarından 15 günde kurtuldu
Ufukta evlilik mi var? Şeyma Subaşı'nın videosunda dikkat çeken detay
Sefirin Kızı dizisinden ilk kare geldi!
Çukur dizisine RTÜK'ten ceza
Ebru Şahin, Hande Erçel'i mi taklit etti?
<p>Antalya´nın Manavgat ilçesinde yer alan Manavgat Çayı, dik yamaçlı kanyonlar arasından geçerek şe

Göz Alıcı Renk Armonisi: Manavgat Şelalesi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Yıllar sonra duvarı yıkıp çıkarmaya karar verdi! Bakın içinden ne çıktı

Resulayn'ın altı köstebek yuvası