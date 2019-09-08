Haberler, Son Dakika Haberleri
  • $ 5,7159
  • 6,3247
  • 277.474
  • 98987.5
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54
Reklamı Kapat
  1. Haberler
    2. >
  2. Spor
    3. >
  3. Khabib Nurmagomedov, Dustin Poirier'i 3 rauntta devirdi ve unvanını korudu

Khabib Nurmagomedov, Dustin Poirier'i 3 rauntta devirdi ve unvanını korudu

Khabib Nurmagomedov, Dustin Poirier'i 3 rauntta devirdi ve unvanını korudu

UFC'de yılın karşılaşması olarak adlandırılan Khabib Nurmagomedov - Dustin Poirier mücadelesi 3 raunt sürdü ve Khabib unvanını korudu.

Abu Dabi'de yapılan mücadele 3 raunt sürdü ve Khabib rakibini üçüncü rauntta yenerek 28'inci zaferini kazandı. Khabib, mücadelenin bitiminin ardından ringten atlayarak UFC başkanına sarıldı.

Dünyanın en büyük MMA (Mixed Martial Arts - Serbest Stil Dövüş) organizasyonu olan UFC'de Khabib Nurmagomedov - Dustin Poirier mücadelesi yılın karşılaşması olarak adlandırılıyordu.

Khabib, geçtiğimiz yıl ünlü İrlandalı dövüşçü Conor McGregor ile yaptığı maçın ardından çıkan olaylar nedeniyle 9 ay boyunca müsabakalardan men edilmişti.

UFC ve MMA severlerin aylardır merakla beklediği Khabib Nurmagomedov - Dustin Poirier karşılaşmasına Abu Dabi ev sahipliği yaptı.

Son dakika haberleri, son dakika haber, son dakika gelişmeleri
Son dakika haberleri

Serenay Sarıkaya'dan hayranlarına sürpriz!
Eylülde aşk başkadır
21 Aralık'ta asker yolcusu 
Mustafa Keser sahnede gaf yaptı
Tuba Büyüküstün'den Umut Evirgen açıklaması
<p>Alınan bilgiye göre, Saz Mahallesi´nde 40 gün önce yaşamını yitiren bir kişi, Sümenler Mezarlığı´

Ayının Açtığı Tahmin Edilen Mezara Fotokapan Yerleştirildi

İşsizlik maaşı için şart koşulan 120 günlük 'prim ödeyerek sürekli çalışma' maddesi değiştiriliyor

Silah üreten ocaklarda ateş 800 yıldır sönmüyor!

iPhone 11 ne zaman çıkacak? Özellikleri neler?