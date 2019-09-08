Khabib Nurmagomedov, Dustin Poirier'i 3 rauntta devirdi ve unvanını korudu
UFC'de yılın karşılaşması olarak adlandırılan Khabib Nurmagomedov - Dustin Poirier mücadelesi 3 raunt sürdü ve Khabib unvanını korudu.
Abu Dabi'de yapılan mücadele 3 raunt sürdü ve Khabib rakibini üçüncü rauntta yenerek 28'inci zaferini kazandı. Khabib, mücadelenin bitiminin ardından ringten atlayarak UFC başkanına sarıldı.
Dünyanın en büyük MMA (Mixed Martial Arts - Serbest Stil Dövüş) organizasyonu olan UFC'de Khabib Nurmagomedov - Dustin Poirier mücadelesi yılın karşılaşması olarak adlandırılıyordu.
Khabib, geçtiğimiz yıl ünlü İrlandalı dövüşçü Conor McGregor ile yaptığı maçın ardından çıkan olaylar nedeniyle 9 ay boyunca müsabakalardan men edilmişti.
UFC ve MMA severlerin aylardır merakla beklediği Khabib Nurmagomedov - Dustin Poirier karşılaşmasına Abu Dabi ev sahipliği yaptı.
LONGEST WIN STREAKS - @UFC History— UFC News (@UFCNews) September 7, 2019
16 - Anderson Silva
13 - Max Holloway
13 - Demetrious Johnson
13 - Jon Jones
13 - Georges St-Pierre
12 - @TeamKhabib
12 - Tony Ferguson pic.twitter.com/02QYjmgsnr