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  • Kevin-Prince Boateng, ligde kalan 8 maçın 5'inde en az 45 dakika oynarsa sözleşmesi otomatik uzayacak
  • 19 Mart 2020 Perşembe 09:50
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  • 19 Mart 2020 Perşembe 09:50

Kevin-Prince Boateng, ligde kalan 8 maçın 5'inde en az 45 dakika oynarsa sözleşmesi otomatik uzayacak

Kevin-Prince Boateng, ligde kalan 8 maçın 5'inde en az 45 dakika oynarsa sözleşmesi otomatik uzayacak

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Beşiktaş'ın ocak ayı transfer döneminde Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, ligde kalan 8 maçın 5'inde en az 45 dakika oynarsa sözleşmesi otomatik olarak uzayacak. Dolayısıyla yıldız futbolcunun kalan maçlarda göstereceği performans, Siyah-Beyazlılardaki kaderini belirleyecek.

Siyah-Beyazlılar’ın ara transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Fiorentina’dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş formasıyla 6 karşılaşmaya çıkıp 2 gollük performans sergilemişti.

Kontratında, ‘10 maçta, 45 dakika ve üzeri forma giyerse sözleşmesi otomatik olarak uzar’ maddesi bulunan tecrübeli futbolcunun, kulüpteki durumunun gelecek maçlarda şekilleneceği bildirildi. Beşiktaş’ta bu sezon 6 karşılaşmada görev yapan Ganalı yıldız, bu mücadelelerden Alanyaspor karşısında sonradan oyuna dahil olup 28 dakika sahada kalmıştı. Bundan dolayı sözleşmesinin uzaması için ligde kalan 8 maçın 5’inde 45 dakika ve üzeri görev yapması gereken 33 yaşındaki yıldızın, sergileyeceği performansa göre geleceğinin belirleneceği belirtildi.

BONSERVİS ÖDENMEYECEK

Ligde çıktığı 6 maçta ortaya koyduğu futbolla, genel olarak istikrar tutturamayan Boateng’in, kalan haftalarda performansını artırması halinde sözleşmesindeki opsiyon şartını yerine getirmesi bile beklenmeyecek. Eğer teknik direktör Sergen Yalçın, tecrübeli hücum oyuncusundan memnun kalırsa başarılı oyuncu, gelecek sezon da Beşiktaş forması giyecek. Ara transfer döneminde Beşiktaş’a katılması sebebiyle Kara Kartal’dan 325 bin Euro maaş alan Boateng’le yola devam kararı alınması halinde başarılı isme yeni dönem için 1.7 milyon Euro verilecek. Fiorentina’yla yapılan özel anlaşma gereği İtalya Serie A ekibine herhangi bir bonservis bedeli ödenmeyecek.

(Fanatik)

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