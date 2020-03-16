Kevin-Prince Boateng ilk derbisinde etkisiz kaldı

Siyah-Beyazlılar'ın ara transfer döneminde İtalya Serie A ekibi Fiorentina'dan kadrosuna kattığı Kevin-Prince Boateng, Beşiktaş formasıyla Süper Lig'deki ilk derbisine dün akşam Galatasaray karşılaşmasında çıktı.
Burak Yılmaz'la birlikte hücum hattında gol arayan 33 yaşındaki Ganalı futbolcu, 67 dakika görev yaptığı mücadelede etkili olmakta güçlük çekti. Sahada kaldığı süre boyunca 30 kez topla buluşan Boateng, oyunu isabetli şut atamadan tamamladı.
Karşılaşma içerisinde bir isabetsiz vuruş denemesi yapan Boateng, Kara Kartal'ın hücum hattında beklenen etkiyi gösteremedi.
Yaşadığı sakatlık sebebiyle oyundan çıkmak zorunda kalan yıldız futbolcunun, adale sorunu sebebiyle saha kenarına geldiği ve problemiyle ilgili olarak son durumun, yapılacak sağlık kontrolünün ardından belli olması bekleniyor.
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