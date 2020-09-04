Kevin N'Koudou'ya 'Kulüp bul' talimatı

Geçen sezon başında bonservisinin yarısı 4.5 milyon Euro'ya alınan Kevin N'Koudou'nun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek planlarında yer almadığı öğrenildi.
Genç hocanın, Fransız kanat oyuncusu için yönetime, "Dizinde problem var. Sürekli ağrıları oluyor. Bu hali ile istikrarlı oynayamaz. Geçen seneki performansı da ortada" raporunu verdiği belirtildi.
Yönetimin de Yalçın'ın talimatı sonrasında 25 yaşındaki oyuncuya, 'Kulüp bul' mesajını gönderdiği vurgulandı. N'Koudou'nun satışı gerçekleşirse bonservisin yarısını Beşiktaş diğer yarısını da Tottenham alacak.
Öte yandan sakatlığından dolayı 15 güns ahalardan uzak kalacak N'Koudou, Trabzonspor maçında forma giyemeyecek.
(Fanatik)
Çizme basını Lazio'nun Fenerbahçeli Vedat Muriqi'yi birkaç gün içinde açıklayacağını yazdı.
A Milli Takım teknik direktörü Şenol Güneş, Macaristan'a 1-0 yenildiğimiz maç sonrası açıklamalarda bulundu.
Başkan Çebi, Hırvat golcüye bonuslarla birlikte verilen 2.5 milyon Euro'yu çok buldu. Transfer komitesi de oyuncunun ücretini 2 milyon Euro'nun altına düşürmek için görüşmelere başladı.
Son olarak Kasımpaşa forması giyen Ricardo Quaresma, ülkesinin takımlarından Vitoria Guimaraes ile anlaşmak üzere.
Beşiktaş'ta Kevin N'Koudou'nun, teknik direktör Sergen Yalçın'ın gelecek planlarında yer almadığı öğrenildi.
İngiltere Premier Lig'e yükselen Fulham, Mario Lemina'yı transfer etmesine rağmen Jean Michael Seri'yi Galatasaray'a kiralamama kararı aldı. İngiliz ekibi, “Biz Seri'yi size satın alma opsiyonu ile verdik. (18 milyon euro) Ocak ayında Napoli ve Lyon bize bu bonservis bedelini ödemeyi kabul ettiler ama Seri'yi bırakmadınız. Şimdi o teklifi dahi alamıyoruz. Seri'yi alacak kulüp ancak bonservisi ile birlikte transfer edebilir” diyerek Sarı-Kırmızılılara kapıyı kapattı.