Kevin N'Koudou taraftardan istediği süreyi kaptı

Kara Kartal'ın Fransız kanat oyuncusu Kevin-N'Koudou, sezon başında PAOK'la oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının ardından sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.
Problemini geride bırakmasının ardından yine uzun bir dönem bireysel olarak çalışan tecrübeli futbolcu, bu süreçte sık sık Sergen Yalçın'la görüşüp, "Yüzde 100 hazır olup en iyi performansımı vermek istiyorum" diyerek zaman istemişti.
Oyuncusuna istediği süreyi veren Yalçın, beklediği karşılığı aldı. Kara Kartal'ın 3'te 3 yaptığı; Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında süre alan 25 yaşındaki futbolcu, hücum hattına yaptığı önemli katkıyla dikkat çekti.
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