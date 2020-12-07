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aksam.com.tr
  • 07 Aralık 2020 Pazartesi 08:30
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Kevin N'Koudou taraftardan istediği süreyi kaptı

Kevin N'Koudou taraftardan istediği süreyi kaptı

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Uzun süre sahalardan uzak kalması sonrası Sergen Yalçın'a, "Yüzde 100 hazır olup en iyi performansımı vermek istiyorum" diyen Fransız kanat oyuncusuna istediği zaman tanındı. Planladığı anda süre alan tecrübeli oyuncu, dediğini yaptı.

Kara Kartal'ın Fransız kanat oyuncusu Kevin-N'Koudou, sezon başında PAOK'la oynanan Şampiyonlar Ligi ön eleme maçının ardından sakatlanmış ve uzun süre sahalardan uzak kalmıştı.

Problemini geride bırakmasının ardından yine uzun bir dönem bireysel olarak çalışan tecrübeli futbolcu, bu süreçte sık sık Sergen Yalçın'la görüşüp, "Yüzde 100 hazır olup en iyi performansımı vermek istiyorum" diyerek zaman istemişti.

Oyuncusuna istediği süreyi veren Yalçın, beklediği karşılığı aldı. Kara Kartal'ın 3'te 3 yaptığı; Başakşehir, Fenerbahçe ve Kasımpaşa maçlarında süre alan 25 yaşındaki futbolcu, hücum hattına yaptığı önemli katkıyla dikkat çekti.

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