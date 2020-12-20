Kevin N'Koudou galibiyeti değerlendirdi

Beşiktaşlı futbolcu Georges-Kévin N'Koudou, 63. dakikada takımının ikinci golünü kaydetti.
Maçtan sonra açıklamalarda bulunan N'Koudou "Gol attığım için mutluyum. Gol atmak güzel bir şey ama galibiyetle ilgili konuşmamız lazım. Bu takımın bir parçası olmaktan dolayı çok mutluyum" dedi.
Vida'nın golünü değerlendirmesi istenen Beşiktaşlı oyuncu, esprili bir yanıt verdi; "10 kere denese belki 1'ini atardı ama çok güzel bir goldü" ifadelerini kullandı.
Hep güler yüzlü olduğunun hatırlatılması üzerine de Nkoudou "Gülmeyi ve mutlu olmayı seviyorum. Başkalarının da özellikle takım arkadaşlarımın mutlu olmasını istiyorum. Hiçbir zaman değişmeyeceğim. Hep böyle kalacağım" diye konuştu.
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