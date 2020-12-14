Kevin Durant 552 gün sonra parkelere döndü

Kariyerinde 4 kez sayı kralı olan, bir kez normal sezonun, 2 kez de final serisinin en değerli oyuncusu seçilen Durant, 552 gün sonra sahaya çıktı.
İki NBA şampiyonluğu yaşadığı Golden State Warriors'tan ayrılıp sözleşme imzaladığı Nets'in formasını da ilk kez giyen 32 yaşındaki all-star forvet oyuncusu, Wizards'a karşı 24 dakikada 15 sayı, 3 ribaunt ve 3 asist üretti.
2019'un haziran ayında Warriors forması giyerken Toronto Raptors'a karşı oynanan NBA final serisinin 5. maçında sakatlanan Durant'in, aşil tendonu kopmuştu.
Beşiktaş'ın 2018 yazında Benfica'dan 2 yıllığına kiraladığı ve bu kısa süre içinde Siyah-Beyazlıların unutulmaz futbolcuları arasına giren Anderson Talisca, dün gece çok konuşulacak bir paylaşım yaptı. Brezilyalı 10 numara yaptığı paylaşımda ‘yakında birlikteyiz' ifadelerini kullanırken Aboubakar'la birlikte Beşiktaş'taki günlerinden bir kare ve kartal emojisine yer verdi. Başarılı futbolcunun Çin ekibi Guangzhou Evergrande ile 1,5 yıl daha sözleşmesi bulunuyor.
Fenerbahçe'de Yeni Malatyaspor mağlubiyeti sabırları taşırdı. Yöneticiler, "Bu takım, bu kadro nasıl böyle futbol oynar!" diye serzenişte bulunurken, futbolcularım da “Hocayla iletişim sorunumuz var” diye yakın çevrelerine dert yandığı öğrenildi.
TFF 1'inci Lig'in 14'üncü haftasında deplasmanda Giresunspor'a 2-0 mağlup olan Adana Demirspor'da hareketli saatler yaşanıyor. Alınan mağlubiyetin ardından akşam saatlerinde teknik direktör Ümit Özat ile yolların ayrıldığı Adana ekibinde, takımın yıldız isimleri Erkan Zengin ve Volkan Şen'e de kulüp bulmaları için izin verildi.
Galatasaray'da sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Younes Belhanda konusundaki belirsizlik sürüyor. Takımda kalıp kalmayacağı merak konusu olan Faslı yıldız için gözler Fatih Terim'e döndü.
Süper Lig'in ezeli rakipleri Galatasaray ve Feenrbahçe için sürpriz iddia: Pastore. İki kulüp devre arasında Arjantinli yıldız ismi kadrosuna katmak için yarışacak.
Trabzon'dan İstanbul'a geldikten sonra koronavirüs pandemisi dönemi olmasına rağmen partilere katılan Jose Sosa'ya yönetimden ciddi bir uyarı geldi.