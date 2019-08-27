'Keşke Leicester alsaydı'

AKŞAM
SOCCERSOULS yazarı Rohan Sengupta, Daniel Sturridge’in, Trabzonspor’a 3 yıllık imza atmasını değerlendirdi. ‘Jamie Vardy’yi baskı altına almak için Sturridge alınmalıydı’ başlıklı yorum-haberde şu görüşlere yer verildi: Sturridge 2013’te Liverpool’da kilit bir oyuncuydu. Mane, Firmino ve Salah’ın olduğu Liverpool hücumunda geçen sene şans bulamaması ve serbest kalması sürpriz değildi. Leicester müsait olduğu halde onunla imza atmayarak yanlış yaptı. 32 yaşındaki Vardy hala takımın en büyük yıldızı. Sakatlanması büyük problem çıkartabilir. Bu yüzden Sturridge alınmalıydı. 29 yaşında ve sadece bir bitirici değil aynı zamanda takım arkadaşlarına fırsat yaratmada usta, savunmaları yıpratıyor. Sakatlık durumunun ne olduğunu kimse bilmiyor ancak kesinlikle alınmalıydı.
Kolombiyalı golcü için ihtiyaç duyulan açığı, genç yıldız kapattı: Hem Falcao hem de Monaco ile anlaşan G.Saray, UEFA kriterlerine takıldı. Açık olan 4 milyon euro için Diagne ayrılığı kabul etmedi. G.Saray yönetimi Yunus Akgün’ün Lazio’ya satışına onay verdi.
Galatasaray’ın bir türlü elinden çıkaramadığı Mbaye Diagne’de yeni bir olasılık doğdu. Senegalli forvet kiralık olarak takımdan ayrılabilir.
Manchester United'da Solskjaer’in kadrosunda düşünmediği ve Galatasaray taraftarlarının takımlarına yakıştırdığı Fred için İngilizler 27 milyon sterlin istiyor.
BEŞİKTAŞ’TA kadro dışı bırakılan Quaresma’nın eski kulübü Porto’ya dönmek için çare aradığı belirtildi.
Audi Cup’ta 6-1’lik B.Münih yenilgisinde sol bek oynayan Dirar, alacaklarının ödenmemesine üzgündü, yuhalanınca da çöktü. Ama Başkan Koç devreye dirdi, parası hemen yatırıldı. Son lig maçı öncesi kızının kolu kırıldı, yine Başkan çözüm üretti.
Portekiz basını Aboubakar’ın yeniden Beşiktaş’a kiralanmasını önerdi: Siyah-Beyazlı takımda 43 maçta 26 gol atıp, kıskanılacak bir performans gösteren Vincent Aboubakar’a, St. Etienne’nin de talip olduğu ancak Beşiktaş’a gitmesinin iki taraf için de doğru seçim olacağı belirtildi.
Kolarov transferini bitiremeyen Fenerbahçe, rotasını İspanya’ya çevirdi. Kanarya, Sevilla’nın 11 milyon Euro ödediği Guilherme Arana’yı kiralamak için girişimlere başladı.