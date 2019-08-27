'Keşke Leicester alsaydı'

İngiliz basını, Sturridge’i Trabzonspor’a kaptıran Leicester City’nin yanlış yaptığını, bedava olan böyle bir oyuncunun gitmesinin kayıp olduğunu yazdı.

AKŞAM

SOCCERSOULS yazarı Rohan Sengupta, Daniel Sturridge’in, Trabzonspor’a 3 yıllık imza atmasını değerlendirdi. ‘Jamie Vardy’yi baskı altına almak için Sturridge alınmalıydı’ başlıklı yorum-haberde şu görüşlere yer verildi: Sturridge 2013’te Liverpool’da kilit bir oyuncuydu. Mane, Firmino ve Salah’ın olduğu Liverpool hücumunda geçen sene şans bulamaması ve serbest kalması sürpriz değildi. Leicester müsait olduğu halde onunla imza atmayarak yanlış yaptı. 32 yaşındaki Vardy hala takımın en büyük yıldızı. Sakatlanması büyük problem çıkartabilir. Bu yüzden Sturridge alınmalıydı. 29 yaşında ve sadece bir bitirici değil aynı zamanda takım arkadaşlarına fırsat yaratmada usta, savunmaları yıpratıyor. Sakatlık durumunun ne olduğunu kimse bilmiyor ancak kesinlikle alınmalıydı.