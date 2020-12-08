Kendine geldi! Arabistan'da Garry Rodrigues şov

Garry Rodrigues, Suudi Arabistan'ta performansıyla dikkat çekiyor.
30 yaşındaki Garry Rodrigues normalde bu sezonu da Fenerbahçe'de kiralık geçirecekti. Ancak sözleşmesi fesh edilince Al-Ittihad'a geri döndü.
Rodrigues'in dönüşü ise muhteşem oldu. Suudi Arabistan Ligi'nde 6 maçta forma giyen tecrübeli kanat oyuncusu 3 kez ağları havalandırdı ve 1 de asiste imza attı.
Al-Ittihad, Rodriges'in görev yaptığı 6 karşılaşmada 3 galibiyet ve 3 beraberlik alırken, yenilgi yüzü görmedi. Başarılı futbolcu, 4 milyon Euro ile takımın en değerli ikinci oyuncusu konumunda.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, yine tecrübesini konuşturdu: Milli arada büyüyen krizi başarılı bir şekilde sonlandırdı. Bir çok eksiğe rağmen yedek isimlerle harikalar yarattı. Bu dönemde Emre Taşdemir, Oğulcan, Diagne parlarken Galatasaray zirveye ortak oldu.
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