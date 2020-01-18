'Kendi işinize bakın'

AKŞAM
BORDO-MAVİLİ takımın Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Kupada Denizli’yi 2-0 yendik. Taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor. Takımın hoca (Hüseyin Çimşir) ile ilk maçıydı. Hoca adına sevindim ve mutlu oldum. Beklenen futbolu ne derece oynadık, orası tartışılır. Son 20-25 yılın en dar transfer mevsimi yaşanıyor. Bizim limitimiz şu an 450 bin euro. Elimizden 1-2 futbolcu çıkartırsak, biraz daha yükselir. Bazı kulüpler tarafından Trabzonspor’un muhasebesi tutulmaya başlandı ama böyle bir şeye gerek de yok. Sağa sola bakmadan herkes kendi muhasebesini tutsun. Bu kez hedefe varmakta sen zorluk yaşarsın” dedi.
MHP Kocaeli Milletvekili ve eski milli futbolcu Saffet Sancaklı, Gençlik ve Spor Bakanlığınca Ankara'da düzenlenen Spor Kulüpleri ve Federasyonları Çalıştayı'nın Türk sporunda yeni bir sayfa açacağına inandığını söyledi.
Basketbolda THY Avrupa Ligi'nin 20. haftasında Anadolu Efes, Fransa'nın ASVEL ekibini 101-74 yendi.
Fenerbahçe'deki görevinden istifa eden Damien Comolli, sosyal medya hesabından yayınladığı veda mesajında çarpıcı ifadeler kullandı.
Bordo-mavili kulüp, sezon başında kadrosuna kattığı 23 yaşındaki oyuncunun sözleşmesini feshetti.
Beşiktaş yönetimi sezon başında Udinese'nin 6 milyon Euro önerdiği Dorukhan Toköz'ün sözleşmesi konusunda elini çabuk tuttu ve 3 yıllık yeni sözleşme konusunda anlaşmaya vardı.
En çok teklif gelen ve Werder Bremen’e dönüş kapısı açık olan Kruse’nin menajeri kulübe çağrıldı. Teklifler masaya yatırıldı. Finansal limitlerde sorun çıkarsa Alman oyuncu B planı olarak satılıp, açık kapatılacak.
Eski kaptan Rıza Çalımbay’a karşı olası bir yenilgi Beşiktaş’ı hedeflerinden uzaklaştıracağı gibi Avcı için de ayrılık ateşinin fitilini ateşleyecek. Sergen Yalçın’ın boşta olması da hoca üzerinde baskıyı artırıyor.