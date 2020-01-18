'Kendi işinize bakın'

Trabzonspor Başkanı Ağaoğlu, “Bakıyorum son zamanlarda herkes Trabzonspor’un muhasebesini tutmaya başladı. Tekrar tekrar söylüyorum. Herkes kendi muhasebesini tutsun” dedi.

AKŞAM

BORDO-MAVİLİ takımın Başkanı Ahmet Ağaoğlu, “Kupada Denizli’yi 2-0 yendik. Taşlar yavaş yavaş yerine oturuyor. Takımın hoca (Hüseyin Çimşir) ile ilk maçıydı. Hoca adına sevindim ve mutlu oldum. Beklenen futbolu ne derece oynadık, orası tartışılır. Son 20-25 yılın en dar transfer mevsimi yaşanıyor. Bizim limitimiz şu an 450 bin euro. Elimizden 1-2 futbolcu çıkartırsak, biraz daha yükselir. Bazı kulüpler tarafından Trabzonspor’un muhasebesi tutulmaya başlandı ama böyle bir şeye gerek de yok. Sağa sola bakmadan herkes kendi muhasebesini tutsun. Bu kez hedefe varmakta sen zorluk yaşarsın” dedi.