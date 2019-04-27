Kenan Karaman şov yaptı

Fortuna Düsseldorf’un gollerini 1. dakikada Benito Raman, 22. dakikada Kenan Karaman, 56. dakikada Rouwen Hennings ve 74. dakikada Markus Suttner attı.

Werder Bremen'in tek golünü 28. dakikada Max Kruse kaydetti.

Ev sahibi ekipte ilk 11'de yer alan ve 90 dakika forma giyen milli futbolcu Kenan Karaman’ın kendi yarı sahasında aldığı topu rakip ceza alanını içine kadar taşıyarak düzgün bir vuruşla filelere göndermesi dikkati çekti. Karaman ayrıca Hennings'in attığı golün asistini yaptı.

Werder Bremen'de Nuri Şahin ve Fortuna Düsseldorf'ta milli futbolcu Kaan Ayhan 90 dakika sahada kaldı.

Fortuna Düsseldorf 40 puanla 10. sırada yer alırken, Werder Bremen 46 puan ve maç fazlasıyla 8. sırada bulunuyor.

Bugün oynanan diğer karşılaşmalarda Leipzig, sahasında Freiburg’u 2-1, Hannover 96 da sahasında Mainz 05’i 1-0 mağlup etti. Eintracht Frankfurt-Hertha Berlin maçı ise 0-0 tamamlandı.