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aksam.com.tr
  • 01 Mart 2020 Pazar 16:53
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  • 01 Mart 2020 Pazar 16:53

Kemal Özdeş'ten oyuncularına mesaj: 'Uyanın'

Kemal Özdeş'ten oyuncularına mesaj: 'Uyanın'

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Yeni Malatyaspor Teknik Direktörü Kemal Özdeş, 2-0’lık Denizlispor yenilgisinin ardından yaptığı açıklamada, ikinci yarı kazanamama gibi bir durumlarının olduğunu kaydederek, “Bu maç ile ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok. Şimdi önümüzde kalan maçlara odaklanmak gerekiyor. Futbol böyle; geçmiş maalesef geçmişte kalıyor” dedi.

Süper Lig’in 24. haftasında Yeni Malatyaspor aynı puana sahip Denizlispor sahasında karşılaştı. Maç Denizlispor’un ilk ve ikinci yarıda attığı goller ile 2-0 sona erdi. Karşılaşmanın ardından basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Kemal Özdeş, maçta 10 kişi kalmalarının kendileri adına büyük sorun olduğunu ifade ederek, “Bu maç ile ilgili çok fazla söylenecek bir şey yok. Hem maç öncesi hem oyunun ilk yarısında hem Denizlispor’un, Denizlispor taraftarının oluşturduğu enerji hem de takımlarının buna karşılık vermesi bizi baskı altına aldı. Oldukça etkili bir oyun oynadılar. Kalemizde çok duran top gördük. Bunu savuşturacak topa sahip olma, önde topu tutma eksik olunca, sonunda da bir gol geldi. Devrenin sonuna doğru 10 kişi kalınca bugün bizim için her şey daha sorun olmaya başladı. Oyunun ikinci yarısında bu kez daha savunma yapmak, tutabildiğimiz kadar oyunu tutmak önemliydi. 75. dakikaya kadar yaptık. Skor 2-0 olunca da bugünkü maç sona erdi. Denizlispor’u kutluyorum, bugün oynadıkları oyun ile galibiyeti hak ettiler” dedi.

“OYUNCULARI UYANDIRMAK GEREKİYOR”

Bundan sonraki süreçte oyuncuların daha fazla odaklanması ve uyanmaları gerektiğini ifade eden Kemal Özdeş, şunları söyledi:

“Bizim de ikinci yarı kazanamama gibi bir durum söz konusu. Şimdi eksik oyuncular da döndüğünde hemen bir enerji oluşturmak gerekiyor. Denizlispor’da 2 hafta önce aynı durumdaydı. Şimdi önümüzde kalan maçlara odaklanmak gerekiyor. Futbol böyle; geçmiş maalesef geçmişte kalıyor. Önündeki maça hemen odaklanmak konsantre olmak hem camiaya hem oyuncuları uyandırmak gerekiyor. Takımım ve camiam bunu yapacak güçte. Umuyorum bu psikolojiyi düzeltir ve kazanmaya başlarız.”

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