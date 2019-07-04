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'Keita'ya büyü yaptırdınız!'

'Keita'ya büyü yaptırdınız!'

Naby Keita’nın sakatlanması Gine taraftarlarını kızdırdı!.. Oyuncunun akrabalarına, “Büyü yaptırdınız” diye saldırıldı.

AKŞAM

GİNE taraftarları, Naby Keita’nın Afrika Kupası’nda sakatlanmasından sonra suçu oyuncunun akrabalarına yükledi. Bir grup, Gine’de Keita’nın aile ve bazı akrabalarının evlerine saldırdı. Bu taraftarlar, Keita ile aralarının bozuk olduğu yakınlarının, büyü yaptırdığını düşünüyor!

YENİ İYİLEŞMİŞTİ

Keita, sakatlıktan 21 Haziran’da kurtulmuştu. Bu sakatlık da ciddi ise hayranları daha da öfkelenecek! Liverpool, Keita’yı 60 milyon euroya almıştı.

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