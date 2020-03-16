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  • 16 Mart 2020 Pazartesi 15:21
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  • 16 Mart 2020 Pazartesi 15:21

Keisuke Honda'dan tarihe geçen gol

Keisuke Honda'dan tarihe geçen gol

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Brezilya ekiplerinden Botafogo'nun yolunu tutan Keisuke Honda yeni takımında yaşadığı gol sevinciyle kariyerinde 5 kıtada gol atmayı başardı.

Japon futbolunun efsane isimlerinden Keisuke Honda, başarması zor bir işe imzasını attı.

Kariyeri boyunca ülkesi Japonya'da Seiryo ve Nagoya, Hollanda'da Venlo ve Vitesse, Rusya'da CSKA Moskova, İtalya'da Milan, Meksika'da Pachuca ve Avustralya'da Melbourne Victory formaları giyen Honda'nın yeni durağı Brezilya'nın Botafogo takımı oldu.

Botafogo'ya transferinin ardından beşinci farklı kıtada top koşturmaya başlayan yıldız futbolcu siyah-beyazlı formayla golünü de attı ve oynadığı 5 kıtada da gol sevinci yaşamayı başardı.

Brezilyalı efsane Romario'yu yakaladı

Beş farklı kıtada top koşturup gol sevinci yaşayan Keisuke Honda ender rastlanan bir işe imzasını atsa da bu bir ilk değil. Brezilya futbolunun unutulmaz golcüsü Romario da kariyerinde beş farklı kıtada oynamış ve gol sevinci yaşamıştı.

43 yaşında futbol kariyerini noktalayan Romario, 1994 Dünya Kupası'nı kazanan Brezilya Milli Takımı'nın da önemli isimlerindendi.

(NTV Spor)

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