Keçiörengücü, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına 400 bin lira bağışlayacak

Başkan Sedat Tahiroğlu ile teknik direktör Serkan Özbalta, menajer Abuzer Şahin, takım kaptanları Cihan Can ve Süleyman Olgun, kulüp tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.
İdlib şehitlerinden ötürü çok üzgün olduklarını belirten Tahiroğlu, "Aslında bu basın davetini 15 gün önce yapmayı planlamıştık. Maalesef şehitlerimiz oldu. Dolayısıyla ertelemek zorunda kaldık." dedi.
Şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyen Tahiroğlu, "Bugün de şehit vermişiz. Ülke olarak çok üzülüyoruz. Biz de bunun için Keçiörengücü Spor Kulübü olarak bir karar aldık. Teknik heyetimiz, futbolcularımız, yönetimimiz ile hafta sonu da oynayacağımız Boluspor maçının bilet geliriyle birlikte toplayacağımız yaklaşık 400 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlayacağız. Bundan sonrası için de elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Keşke bu olaylar hiç yaşanmasa. Keşke hiç şehit vermesek." şeklinde konuştu.
Trabzonspor'un Norveçli golcüsü Alexander Sörloth, bordo-mavili formayla gösterdiği performansla Avrupa devlerinin dikkatini üzerine çekti. Bu sezon Trabzonspor formasıyla tüm kulvarlarda çıktığı 36 maçta 25 gol ve 7 asist üreten Norveçli golcünün Real Madrid'in radarında olduğu iddia edilirken, Alman devi Bayern Münih'in de Sörloth'u yakından izlediği öğrenildi.
Medipol Başakşehir'le yollarını ayırdıktan sonra Galatasaray'a döneceği konuşulan ancak transfer gerçekleşmeyen Arda Turan için son iddia Polonya oldu. 33 yaşındaki oyuncu için Polonya'nın Legia Varşova'nın devrede olduğu öne sürülürken, Polonya'da yapılan ankette "Arda Turan Ligin yıldızı olur mu?" sorusu soruldu. Polonyalı futbolseverlerin %58'lik kısmı ise "Evet, olur" cevabını verdi.
Schalke 04, milli oyuncumuz Ozan Kabak'ın 9 ila 12 hafta sahalardan uzak kalacağını açıkladı.
2011-2012 sezonundan beri Galatasaray forması giyen Selçuk İnan sezon sonunda futbolu bırakma kararı aldı. Selçuk'un bu kararı sarı kırmızılı takımın file bekçisi Fernando Muslera için tarihi bir adımın başlangıcı olacak. İşte detaylar...
Fenerbahçe'de teknik direktör Ersun Yanal'ın ayrılmasının ardından kendisiyle birlikte göreve gelen yardımcıları da sarı-lacivertli takımla vedalaştı.
Galatasaray’da bir süredir sakatlığı sebebiyle takımdan ayrı kalan Mario Lemina, takımla çalışmalara başladı.
TFF 2'nci Lig'deki Manisa Futbol Kulübü'nün U15 takımında forma giyen Efe Kansız, Galatasaray altyapısına transfer oldu.