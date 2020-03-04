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  • Keçiörengücü, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına 400 bin lira bağışlayacak
  • 04 Mart 2020 Çarşamba 20:05
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  • 04 Mart 2020 Çarşamba 20:05

Keçiörengücü, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına 400 bin lira bağışlayacak

Keçiörengücü, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına 400 bin lira bağışlayacak

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TFF 1. Lig takımlarından Keçiörengücü'nün kulüp başkanı Sedat Tahiroğlu, hafta sonu oynayacakları Boluspor maçının geliri de dahil 400 bin lirayı, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına (TSKGV) bağışlayacaklarını söyledi.

Başkan Sedat Tahiroğlu ile teknik direktör Serkan Özbalta, menajer Abuzer Şahin, takım kaptanları Cihan Can ve Süleyman Olgun, kulüp tesislerinde basın mensuplarıyla bir araya geldi.

İdlib şehitlerinden ötürü çok üzgün olduklarını belirten Tahiroğlu, "Aslında bu basın davetini 15 gün önce yapmayı planlamıştık. Maalesef şehitlerimiz oldu. Dolayısıyla ertelemek zorunda kaldık." dedi.

Şehitlere Allah'tan rahmet, yakınlarına da başsağlığı dileyen Tahiroğlu, "Bugün de şehit vermişiz. Ülke olarak çok üzülüyoruz. Biz de bunun için Keçiörengücü Spor Kulübü olarak bir karar aldık. Teknik heyetimiz, futbolcularımız, yönetimimiz ile hafta sonu da oynayacağımız Boluspor maçının bilet geliriyle birlikte toplayacağımız yaklaşık 400 bin lirayı Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfına bağışlayacağız. Bundan sonrası için de elimizden gelen ne varsa yapmaya hazırız. Keşke bu olaylar hiç yaşanmasa. Keşke hiç şehit vermesek." şeklinde konuştu.

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