Kazanmak zorunda! Sivasspor-Trabzonspor muhtemel 11l'er
BEKLENMEDİK puan kayıpları yaşayan Trabzonspor, bugün Sivas deplasmanından galibiyetle ayrılmak istiyor. İşte iki takımın da muhtemel 11’leri…
AKŞAM
Karadeniz ekibinde Abdülkadir Ömür, Ekuban, Yusuf Sarı, Ivanildo Fernandes ve Ogenyi Onazi’nin sakatlıkları bulunuyor.
MUHTEMEL 11’LER:
SİVASSPOR: Samassa, Erdal, Caner, Appindangoye, Goina, Hakan, Emre, Cofie, M.Hakan, Erdoğan, Yatabere
TRABZONSPOR: Uğurcan, Pereira, Hüseyin, Hosseini, Novak, Mikel, Abdülkadir Parmak, Sosa, Avdijaj, Nwakaeme, Sörloth