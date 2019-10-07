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Kazanamadan kazandırdı

Kazanamadan kazandırdı

SON olarak Antalyaspor’a kaybeden F.Bahçe’nin hisseleri Borsa İstanbul’da değer kazandı.

AKŞAM

Ağustosta zirvede yer alan Sarı-Lacivertliler, eylülde de yatırımcısına en çok kazandıran spor şirketi oldu. F.Bahçe, geçtiğimiz eylülde yatırımcısına yüzde 42.4 kar getirdi. Kanarya’nın hisseleri ağustosta yüzde 20, eylülde ise yüzde 42.4 artış gösterdi. 2019’un ilk 9 aylık sürecinde F.Bahçe yatırımcılarına yüzde 89.3, G.Saray yüzde 33, Beşiktaş yüzde 4.3 ve Trabzon da yüzde 2.1 oranında kazandırdı.

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