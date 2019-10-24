Kazanacağız başka yolu yok

AKŞAM

BEŞİKTAŞ, UEFA Avrupa Ligi’nde ilk galibiyetini almak için sahaya çıkıyor. S.Bratislava ve Wolverhampton‘a karşı gruptaki ilk 2 maçını kaybeden temsilcimizin puanı yok. Grupta puanı bulunmayan Siyah-Beyazlılar ‘da sakat oyuncuların çokluğu can sıkıyor. Dorukhan Toköz, Burak Yılmaz, Douglas, Abdoulay Diaby, Georges N’Koudou ve Victor Ruiz bugünkü maçta yok. Gökhan Gönül’ün durumu da belirsiz. Yeni seçilen Başkan Ahmet Nur Çebi de bu maçta takımıyla ilk zaferini yaşamak istiyor.

MUHTEMEL 11'LER

Beşiktaş: Karius, Necip, Vida, Roco, Rebocho, Atiba, Elneny, Lens, Ljajic, Caner, Güven

Braga: Lima, Esgaio, Viana, Pablo, Sequeira, Novais, Palhinha, Galeno, R. Horta, A. Horta, Paulinho