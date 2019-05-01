'Kazana kazana susturun'

AKŞAM

KONYASPOR deplasmanından 0-0’lık beraberlikle dönen Galatasaray, Süper Lig’de bitime 4 hafta kala, Başakşehir’in 2 puan gerisinde bulunuyor. Sarı-Kırmızılılar, kalan 4 karşılaşmayı kazanması durumunda 22. şampiyonluğunu ilan edecek. Sarı-Kırmızılılar, eğer Konyaspor’u mağlup etseydi, liderliğe yükselecekti. Teknik Direktör Fatih Terim de dönüş uçağında morali bozuk olan futbolcularına bir motivasyon konuşması yaptı. Böylece onların tamamen şampiyonluk yarışına konsantre olmalarını hedefl edi.

VERİLEN CEZALARI DÜŞÜNÜN

Terim, “Biz hariç kimse şampiyonluğumuzu istemiyor. Bu sezon yaşadıklarınızı düşünün. Yapılan hakem hatalarını, bize verilen cezaları, bize çıkarılan ve başkalarına çıkarılmayan kartları düşünün. Bunları kalan 4 haftada unutmayın. Kazana kazana bize karşı olanların hepsini susturacağız. İpler hala bizim elimizde... Siz fi nal haftalarını her zaman iyi oynadınız. Bundan sonra da aynısını yapacağınızı düşünüyorum. Şampiyonluk yolunda benim inancım tam. Sizin de olsun” dedi.