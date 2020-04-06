Kayserispor'un genç futbolcularından 'evde kal' mesajı

Bilim Kurulu’nun kararı doğrultusunda 65 yaş ve üzeri vatandaşların olduğu gibi, 20 yaş altı vatandaşların da sokağa çıkmalarının yasaklanması Kayserisporlu 5 futbolcuyu da etkiledi. 20 yaş altı Ramazan Emirhan Civelek, kaleci Doğan Alemdar, Ömer Uzun, Emre Demir ve Nurettin Korkmaz da artık tüm gününü evde geçirenler kervanına katıldı.
Genç futbolcular, evde bir odada çalışmalarını sürdürüp fit kalmaya devam ederken sosyal mesaj vermeyi de ihmal etmediler. Ramazan Emirhan Civelek, Doğan Alemdar, Ömer Uzun, Emre Demir ve Nurettin Korkmaz, Covid19 virüsüne karşı herkesin son derece dikkatli olması gerektiğini ifade ederek "Evde Kal Türkiye" mesajı verdi.
Gelecek sezonun transfer çalışmalarına şimdiden başlayan Galatasaray'da son dakika transfer gelişmesi yaşanıyor. Transfer bütçesi için Christian Luyindama'yı satmaya hazırlanan Sarı-Kırmızılar, Demokratik Kongolu stoperin alternatiflerini araştırmaya başladı. Çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren teknik direktör Fatih Terim, River Plate'in 23 yaşındaki savunmacısı Lucas Martinez Quarta'yı gözüne kestirdi.
Koronavirüs tedavisi gören Rüştü Reçber, hastaneden taburcu oldu.
9 yıldır Galatasaray forması giyen ve sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Selçuk İnan, jübile kararı aldı. Tecrübeli futbolcu gelecek sezon teknik direktör Fatih Terim'in ekibinde yer alacak.
Fenerbahçeli taraftarların takımın başında görmek istediği Alex de Souza antrenörlük eğitimini sürdürüyor. Brezilyalı eski futbolcunun aralık ayında lisans alacağı öğrenildi.
Beşiktaş'ın sezon başında Zulte Waregem'e kiraladığı ve gösterdiği başarılı performans nedeniyle Belçika kulübü tarafından bonservisinin alınması beklenen Cyle Larin'den siyah beyazlılara kötü haber geldi.
Celta Vigo'nun Rus futbolcusu Fedor Smolov, 18 yaşındaki sevgilisi Maria Yumasheva'nın doğum günü partisi için koronavirüs karantinasını deldi ve ülkesini gitti. Smolov'un bu hareketi büyük tepki çekti.
Devre arasında Sivassporlu Mert Hakan ve Emre Kılınç ile söz kesen Galatasaray, iki yıldızla sadece sözleşme detaylarını konuşacak. Listede 3 farklı bölge için 3 isim daha var...Orta sahaya eski prensi Okay Yokuşlu'yu mutlaka isteyen Fatih Terim, stopere bu sezon büyük çıkış yakalayan Göztepeli Alpaslan Öztürk'ü düşünüyor. Sağ bekte ise 1 numara Nazım Sangare.