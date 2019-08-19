Kayserispor'un Beşiktaş'tan sezon başında kiraladığı Alpay Çelebi sahalardan en az 6 ay uzak kalacak

Aytemiz Alanyaspor ile oynanan ligin ilk hafta maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve maçın 5. dakikasında sakatlanan Alpay Çelebi'nin sağ çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi.
Beşiktaş'tan kiralık olarak transfer edilen 20 yaşındaki stoper futbolcu, bu hafta bıçak altına yatacak. Alpay Çelebi'nin 6 ay forma giyemeyeceği öğrenildi.
Fenerbahçe, Michael Frey'in satın alma opsiyonuyla birlikte Nürnberg'e kiralandığını açıkladı.
Fenerbahçe ile uzun süreli sözleşmesi olan Alper Potuk, maşında indirime gitti.
Burak Yılmaz transferi için Beşiktaş'la görüşmelerini sürdüren Lecce, yıldız golcüyle anlaşmaya vardı.
Milan tarafından satış listesine konulan Diego Laxalt'ın Fenerbahçe'yi düşünmediği öğrenildi.
Fransa'nın L'Équipe gazetesi Daniel Sturridge'in Trabzonspor ile sözleşme imzalayacağını açıkladı.
Beşiktaş, Hırvat stoper Demagoj Vida'nın ayağındaki ağrı nedeniyle antrenmana çıkarılmadığını açıkladı. Vida'nın durumu MR sonucuna göre netlik kazanacak.
Galatasaray'da geleceği merakla beklenen Mbaye Diagne, bu kez Suudi Arabistan'dan gelen teklife sıcak baktı.