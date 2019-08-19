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  • Kayserispor'un Beşiktaş'tan sezon başında kiraladığı Alpay Çelebi sahalardan en az 6 ay uzak kalacak
  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:51
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  • 19 Ağustos 2019 Pazartesi 16:51

Kayserispor'un Beşiktaş'tan sezon başında kiraladığı Alpay Çelebi sahalardan en az 6 ay uzak kalacak

Kayserispor'un Beşiktaş'tan sezon başında kiraladığı Alpay Çelebi sahalardan en az 6 ay uzak kalacak

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İstikbal Mobilya Kayserispor'un genç futbolcusu Alpay Çelebi sakatlığından ötürü uzun bir forma giyemeyecek.

Aytemiz Alanyaspor ile oynanan ligin ilk hafta maçında ilk 11'de sahaya çıkan ve maçın 5. dakikasında sakatlanan Alpay Çelebi'nin sağ çapraz bağlarının koptuğu öğrenildi.

Beşiktaş'tan kiralık olarak transfer edilen 20 yaşındaki stoper futbolcu, bu hafta bıçak altına yatacak. Alpay Çelebi'nin 6 ay forma giyemeyeceği öğrenildi.

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