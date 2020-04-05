  • SPOR TOTO SÜPER LİG
aksam.com.tr
  • 05 Nisan 2020 Pazar 11:43
  • |
  • 05 Nisan 2020 Pazar 11:43

Kayserispor'un 17'lik futbolcusu evden çalışıyor

Kayserispor'un 17'lik futbolcusu evden çalışıyor

Paylaş

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın koronavirüs tedbirleri kapsamında 20 yaş ve altı gençler için sokağa çıkma yasağı getirildiğini açıklamasının ardından Hes Kablo Kayserispor'un genç yeteneği Nurettin Korkmaz da (17) antrenmanlarını evinde sürdürmeye başladı.

Türk futbolunun gelecek vaat eden isimleri arasında yer alan Korkmaz, "Futbol oynamayı çok özledim. En güçlü şekilde sahalara dönmek istiyorum" dedi.

Koronavirüs tedbirleri nedeniyle 20 yaş ve altı gençler de sokağa çıkamayacak. Uygulanan tedbirler kapsamında Hes Kablo Kayserispor'da 20 yaşın altındaki 5 futbolcudan biri olan Nurettin Korkmaz da yaşadığı evin bir odasını antrenman merkezine dönüştürdü. Sokağa çıkma yasağının ardından günlük idmanlarını evinde yapmaya başlayan sarı kırmızılıların genç kanat oyuncusu, Demirören Haber Ajansı’na (DHA) özel açıklamalarda bulundu.

"BİR ODAMI ANTRENMAN SALONU YAPTIM"

Koronavirüsün spor camiasını da etkilediğini belirten Nurettin Korkmaz, "Koronavirüs sonucu bizler de en yakından etkilenen isimlerden olduk. Virüsün yayılması ve liglerin ertelenmesi sonucu fiziksel anlamda kendimizi sürekli hazır halde tutmak adına antrenmanlarımıza devam ediyoruz. 'Evde kalın' çağrılarına uyarak ben de evimin bir odasını antrenman merkezi yaptım. Günlük antrenmanlarımı burada yapıyor, kondisyon sağlıyorum. Takım arkadaşlarımla ve aynı formayı giymekten onur duyduğum ağabeylerimle birlikte omuz omuza yeniden taraftarlarımızın karşısına çıkmak için sabırsızlanıyorum. Bu süreci atlattıktan sonra, ligde kalacağımıza da inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"FUTBOL OYNAMAYI ÇOK ÖZLEDİM"

Sarı kırmızılıların genç yeteneği, sakatlık geçirdiği dönemde kulüp başkanı Berna Gözbaşı ve futbol camiasının manevi desteğini her zaman yanında hissettiğini de kaydetti. Nurettin Korkmaz, "Yaklaşık 4 ay önce büyük bir sakatlık geçirdim. Bu süre zarfında gerek kulübüm, gerekse de Berna başkanın ve tüm futbol camiasının destekleri ile güzel bir yol kat ettik. Onların inanılmaz destekleri ile eskisinden daha iyi bir futbol ortaya koymak adına elimden geleni yapacağım. Futbol oynamayı çok özledim. En güçlü şekilde yeşil sahalara dönmeyi istiyorum. Herkesi evlerinde kalmaya, çağrılara kulak vermeye davet ediyorum. Önce sağlık" şeklinde konuştu.

SİZİN İÇİN SEÇTİKLERİMİZ

title

Beşiktaş'ta yönetimden izin çıktı! Ülkelerine dönüyorlar

title

Aytaç Kara'nın gözü A Milli Takım'da

title

Beşiktaş, Süleyman Seba'yı 94. doğum gününde unutmadı

Gençlik ve Spor Bakanlığından ''Evde kal, hareketsiz kalma'' videosu

SPOR GÜNDEMİ

Ergin Ataman'dan AKŞAM'a özel röportaj: ‘Türkiye dünyanın en iyisi‘
Ergin Ataman'dan AKŞAM'a özel röportaj: ‘Türkiye dünyanın en iyisi‘

Ergin Ataman'dan AKŞAM'a özel röportaj: ‘Türkiye dünyanın en iyisi‘

Anadolu Efes'in başarılı koçu Ergin Ataman karantina günlerini AKŞAM'a anlattı: “Stok yapmıyorum. Haftalık alışveriş yapıyorum. Çünkü tedarik ve gıda sisteminde Türkiye'nin dünyanın en iyisi olduğunu düşünüyorum. O yüzden stok yapmaya ihtiyaç duymuyorum.”

Beşiktaş'ta 4 futbolcuya izin çıktı! Ayrılıyorlar...
Beşiktaş'ta 4 futbolcuya izin çıktı! Ayrılıyorlar...

Beşiktaş'ta 4 futbolcuya izin çıktı! Ayrılıyorlar...

Beşiktaş'ta; Jeremain Lens, Loris Karius, Victor Ruiz ve Kevin-Prince Boateng'in ülkelerine gitme taleplerine olumlu yanıt geldi. Ligin en iyi ihtimalle haziranda başlayacağını belirten söz konusu oyuncular, "Ailemizin yanında olmak istiyoruz, bırakın gidelim" dedi. Beşiktaş yönetimi ise onayı belirli şartlarla bağlayarak verdi.

Galatasaray'a transferde iki müjde birden
Galatasaray'a transferde iki müjde birden

Galatasaray'a transferde iki müjde birden

Galatasaraylı yöneticilerle görüşen Henry Onyekuru, kulübü Monaco'ya gelecek yıl da Türkiye'de kalmak istediğini bildirecek. Kontratı bitmek üzere olan Donk'la da prensip anlaşması sağlandı. Sözleşme detayları önümüzdeki hafta konuşulacak.

Trabzonspor'dan Musa Al-Tamari sürprizi
Trabzonspor'dan Musa Al-Tamari sürprizi

Trabzonspor'dan Musa Al-Tamari sürprizi

Transfer çalışmalarını sürdüren Trabzonspor'un, Kıbrıs Rum Kesimi temsilcisi APOEL'in Ürdünlü genç yıldızı Musa Al-Tamari'nin peşine düştüğü öne sürüldü.

20 milyon euro gerçekçi
20 milyon euro gerçekçi

20 milyon euro gerçekçi

İtalyan basını, Lazio'nun talip olduğu Vedat Muriqi için istenen 20 milyon euronun gerçekçi bir rakam olduğunu iddia etti

Devletimiz güçlü sağlığımız süper
Devletimiz güçlü sağlığımız süper

Devletimiz güçlü sağlığımız süper

Fatih Terim, koronavirüs nedeniyle tedirgin olan oyuncularına seslendi...Galatasaray'ın hocası, oyuncularının ve ailelerinin genel durumuları ve de sağlıklarıyla ilgili bilgiler aldı. Deneyimli çalıştırıcı, Devlet ve Sağlık Bakanlığı'nın koronavirüs çalışmalarıyla ilgili detaylı bilgiler vererek oyuncularını motive etti.

FIFA'dan radikal koronavirüs kararları
FIFA'dan radikal koronavirüs kararları

FIFA'dan radikal koronavirüs kararları

FIFA Konfederasyonlar Çalışma Grubu, dünyayı sarsan koronavirüs salgını nedeniyle önemli kararlar aldı.
Copyright 2019 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.