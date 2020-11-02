Kayserisporlu taraftarlar Wilfried Kanga'ya tepkili

Süper Lig ekiplerinden Hes Kablo Kayserispor ligin 7. haftasında deplasmanda Çaykur Rizespor’a 1-0 mağlup oldu. Bu müsabakada sahaya ilk 11’de çıkan Kanga kaçırdığı gol pozisyonları sonrası büyük tepki aldı. Karşılaşmanın ilk 15 dakikasında 2 net pozisyonu değerlendiremeyen Wilfried Kanga ikinci yarıda yerini Denis Alibec’e bıraktı. Kayserispor taraftarları, Rizespor maçında kötü bir performans sergileyen Kanga’ya tepki gösterirken, sosyal paylaşım sitelerinden tepkilerini dile getirdiler.
Kanga bu sezon Hes Kablo Kayserispor forması ile 5 maçta sadece 1 gol kaydetti.
Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, Sivasspor deplasmanında Arda Turan'ı yeniden ilk 11'de sahaya sürecek.
Şampiyonlar Ligi'ndeki Başakşehir-Manchester United maçını İtalyan hakem Davide Massa yönetecek.
Kongolu stoper Marcel Tisserand, Erol Bulut'un en çok güvendiği isimlerden birisi oldu.
Kontratında '20 maçta oynarsa sözleşmesi 1 yıl uzar' maddesi bulunan Ryan Babel, Galatasaray'da şimdiden 10 maça çıktı bile. Performansıyla teknik direktör Fatih Terim'in gözüne giren Hollandalı yıldızın 20 maçı tamamlamasına kesin gözüyle bakılıyor.
Beşiktaş Başkanı Ahmet Nur Çebi, transfer döneminde futbol takımında 8 milyon Euro tasarruf sağladıklarını belirtti. Gelecek için umutlu konuşan Çebi, "Kalıcı başarılar uzak değil" dedi.
Üst üste aldığı galibiyetlerle lige ağırlığını koymaya başlayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, kurmayları ile bir toplantı yaparak ligin ilk yarısındaki 20 maçlık periyot için hedef belirledi. Toplantı sonunda Bulut, ilk yarı için maksimum 7 puan kaybını öngördü.