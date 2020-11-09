Kayserisporlu taraftarlar, Bülent Bölükbaşı'nın istifasını bekliyor

Hes Kablo Kayserispor takımının sportif direktörü Bülent Bölükbaşı için istifa çağrısı yapıldı. Kayseri kadir Has Stadı’nda dün oynanan Hatayspor maçının ikinci yarısında sarı kırmızılı taraftarlar istifa sloganları attı.
Hes Kablo Kayserispor taraftarı, maçın 76.dakikasında "Söylesene Bülent bize. Takım niye oynamıyor" sloganları atarken maçın 85.dakikasında ise "Bülent istifa. Bölükbaşı istifa" sloganları ile Kadir Has Stadı tribünlerinden protestolarını dile getirdi.
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