Kayserispor'dan koronavirüse karşı 'sosyal mesafe' uyarısı

SPOR GÜNDEMİ

Terim Cimbom'un yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu Terim Cimbom'un yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılıların yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu. Tecrübeli teknik adam, 7-8 farklı maçını izlediği ve çok beğendiği genç savunmacı Dusan Stojinovic'i listesine aldı.

Fellaini'de koronavirüs tespit edildi Fellaini'de koronavirüs tespit edildi Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbolculara da darbe vurmaya devam ediyor... Futbol dünyasından koronavirüse yakalanan son isim Marouane Fellaini oldu...

Fenerbahçe'nin genç yıldızına çifte kıskaç Fenerbahçe'nin genç yıldızına çifte kıskaç Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yıldız adayına hem Manchester United hem de Bayern Münih talip oldu.

Sokağa çıkma yasağına takılan spor adamları Sokağa çıkma yasağına takılan spor adamları Mustafa Cengiz, Fatih Terim, Şenol Güneş, Nihat Özdemir, Mustafa Denizli ve Aziz Yıldırım gibi isimler İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstüne uyguladığı sokağa çıkma sınırlamasına takıldı.

Fener'in yeni hocasına koronavirüs engeli Fener'in yeni hocasına koronavirüs engeli Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de İspanyol antrenör Marcelino Garcia Toral gündeme gelmişti ancak koronavirüs salgını sebebiyle bu transfer pek de mümkün gözükmüyor.

Trabzonspor'da Sturridge ve Mikel'in parası onlara gidecek Trabzonspor'da Sturridge ve Mikel'in parası onlara gidecek LİGLERE verilen koronavirüs arasında Trabzonspor Yönetimi, mukavelelerini uzatmak istediği Sosa ve Novak konusunda girişimlerini hızlandırdı.