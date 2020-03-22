Kayserispor'dan koronavirüse karşı 'sosyal mesafe' uyarısı

Sarı-Kırmızılı ekibin sosyal paylaşım sitesindeki hesabından Koronavirüs ile ilgili olarak, “Büyük Kayserispor Taraftarları; hem kendinizi hem çevrenizi korumak için lütfen aranıza Sosyal Mesafe koymayı unutmayın. #EvdeKal” duyurusu yaptı.
Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim, Sarı-Kırmızılıların yeni stoperini futbolcu izleme programından buldu. Tecrübeli teknik adam, 7-8 farklı maçını izlediği ve çok beğendiği genç savunmacı Dusan Stojinovic'i listesine aldı.
Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs, futbolculara da darbe vurmaya devam ediyor... Futbol dünyasından koronavirüse yakalanan son isim Marouane Fellaini oldu...
Fenerbahçe'nin 16 yaşındaki genç yıldız adayına hem Manchester United hem de Bayern Münih talip oldu.
Mustafa Cengiz, Fatih Terim, Şenol Güneş, Nihat Özdemir, Mustafa Denizli ve Aziz Yıldırım gibi isimler İçişleri Bakanlığı'nın 65 yaş ve üstüne uyguladığı sokağa çıkma sınırlamasına takıldı.
Teknik direktör arayışlarını sürdüren Fenerbahçe'de İspanyol antrenör Marcelino Garcia Toral gündeme gelmişti ancak koronavirüs salgını sebebiyle bu transfer pek de mümkün gözükmüyor.
LİGLERE verilen koronavirüs arasında Trabzonspor Yönetimi, mukavelelerini uzatmak istediği Sosa ve Novak konusunda girişimlerini hızlandırdı.
Beşiktaş'ta Boateng'den sonra Jeremain Lens'in de koronavirüs nedeniyle Türkiye'den ayrılıp ülkesine gitmek istediği ortaya çıktı. Siyah beyazlı yönetim küresel salgın nedeniyle bu talebe olumsuz yanıt verdi.