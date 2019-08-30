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Kayserispor'dan bir kaleci transferi daha

Kayserispor'dan bir kaleci transferi daha

İstikbal Mobilya Kayserispor kadrosuna bir kaleci daha kattı. Fenerbahçe alt yapısından Umut Eren Tunç ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.

İstikbal Mobilya Kayserispor, Fenerbahçe alt yapısından kaleci Umut Eren Tunç ile anlaştı. 4 yıldır Fenerbahçe alt yapısında bulunan Kayserili kaleci ile profesyonel futbolcu mukavelesi yapıldı.

17 yaşındaki kaleci Umut Eren ile 3 yıllık sözleşme yapıldı.

Umut Eren, Kayseri Kılıçaslan Yıldızspor, İncesu Erdemspor takımından sonra Fenerbahçe'ye transfer olmuştu.

Sarı Kırmızılı takım bu sezon kaleci Hakan Arıkan, İsmail Çipe ile anlaşmıştı. Umut Eren'in hem U17 hemde U19 kategorilerine forma giyecek.

(İHA)

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