Kayserispor'da Silviu Lung'un sözleşmesi 1 yıl uzatıldı

Süper Lig’de 2020-2021 sezonunda yine Hes Kablo Kayserispor kalesini koruyacak olan Rumen kaleci Silviu Lung’un sözleşmesi uzatıldı. 5 Temmuz 2017 tarihinden bu yana Hes Kablo Kayserispor forması giyen ve geride kalan sezon sonunda sözleşmesi biten, yapılan görüşmeler neticesinde opsiyonu kullanılan ve 1 yıl daha Kayserispor’da kalan Lung’un sözleşmesi yeniden uzatıldı. Hes Kablo Kayserispor kulübü, sözleşmesi 31 Mayıs 2021 tarihinde bitecek olan başarılı file bekçisinin sözleşmesini 31 Mayıs 2022’ye kadar uzattı ve bu sözleşmeyi de Türkiye Futbol Federasyonu Profesyonel İşler Kurulu’na gönderdi.
31 yaşındaki file bekçisi, 3 sezonda 91 maça çıktı. 8110 dakika oyun alanında kalan Silviu Lung, 9 kez sarı kart 2 kez kırmızı kart gördü.
Transferde tüm mesaisini forvet bölgesine harcayan Fenerbahçe'de teknik direktör Erol Bulut, pivot santrfor isteyince rota Mario Mandzukic ve Bas Dost'a kırıldı. Sarı-Lacivertliler, Beşiktaş'ın da ilgilendiği Mandzukic'in menajeriyle bu hafta bir görüşme yaparak transfere nokta koymaya çalışacak. B planı ise Bas Dost'u kiralamak.
Okay Yokuşlu için teklifini 1,5 milyon euroya çıkartan Galatasaray, zorunlu satın alma opsiyonunu da 5 milyon euroya yükseltti. Celta Vigo bu rakamlara ikna olurken Cimbom, milli futbolcunun transferi için gün sayıyor. Öte yandan başarılı futbolcunun eski takımı Trabzonspor da transfer için devreye girdi ancak Okay Yokuşlu tercihini Galatasaray'dan yana kullandı.
Fenerbahçe'den ayrılan Alper Potuk, menajerler aracılığıyla Trabzonspor'a önerildi ancak Bordo-Mavililerin teknik direktörü Eddie Newton, oyuncuyu veto etti.
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Sarı-Kırmızılılar sezonun açılışını Gaziantep mücadelesiyle yapacak. Seyircisiz maçta yeni transferlerin birçoğu da sahne alacak. Sarı-Kırmızılılar, 3 puandan başka bir şey düşünmüyor.
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