Kayserispor'da Samet Aybaba, işbaşı yaptı

Hes Kablo Kayserispor'da teknik direktörlük görevine getirilen Samet Aybaba, sarı-kırmızılı ekibin başında ilk antrenmanına çıktı.
Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Kayserispor, Süper Lig'in 9'uncu haftasında 23 Kasım Pazartesi günü deplasmanda Galatasaray ile yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.
Teknik direktör Samet Aybaba yönetiminde Kayserispor Tesisleri'ndeki antrenmanda, pas ve dar alanda topa sahip olma çalışmaları gerçekleştirildi.
Sarı-kırmızılı ekip, yarın yapacağı antrenmanla Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürecek.
Ayrıca deneyimli teknik adam Aybaba için yarın kulüpte imza töreni düzenlenmesi bekleniyor.
Koronavirüs testi pozitif çıkan Kulüpler Birliği Vakfı ve Göztepe Kulübü Başkanı Mehmet Sepil, kendisini çok iyi hissettiğini bildirdi.
Süper Lig'de 22 Kasım Pazar günü MKE Ankaragücü'nü konuk edecek Göztepe, müsabakanın hazırlıklarına başladı.
Fraport TAV Antalyaspor, yeni teknik direktörü Ersun Yanal ile ilk antrenmanını yaptı.
Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir, Kulüpler Birliği Vakfı toplantısının ardından yaptığı açıklamada, yayıncı kuruluş beIN Sports ile yakın bir zamanda anlaşma imzalayarak yollarına devam etmek istediklerini söyledi.
Norveç ile İsrail arasında bugün oynanması planlanan hazırlık maçı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) nedeniyle iptal edildi.
Tamer Tuna ile yollarını ayıran Antalyaspor, teknik direktör Ersun Yanal ile 2,5 yıllık anlaşma sağladı.