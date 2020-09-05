Kayserispor'da Pedro şoku yaşanıyor

Süper Lig 2020-2021 futbol sezonu için çalışmalarını sürdüren ve ligin ilk haftasında sahasında Kasımpaşa’yı konuk edecek olan Hes Kablo Kayserispor’da Pedro Henrique’den kötü haber var.
Geride kalan sezon takımın en formda futbolcusu olan ve takımın en skorer ismi olan Pedro Henrique sakatlandı. Brezilyalı futbolcu, ligin ilk haftasında Kadir Has Stadı’nda oynanacak Kasımpaşa maçında takımındaki yerini alamayacak.
Sol bacağında 2.derecede kas yırtığı olan Pedro Henrique’nin Alanyaspor maçında da oynamasına zor gözle bakılıyor. Brezilyalı futbolcu, ligin 3.haftasında Kayseri’de oynanacak Erzurumspor maçına yetiştirilmeye çalışılıyor.
Beşiktaş'ın Al Ahli ile olan sözleşmesini feshederek yollarını ayıran Brezilyalı futbolcu Josef de Souza ile görüşmelere başladığı iddia edildi. Bir dönem Fenerbahçe forması giyen Josef'in ismi Galatasaray ile de anılıyor.
Fenerbahçe Yönetimi, Beşiktaş, Galatasaray ve Trabzonspor dışında kalan tüm kulüplerin ürünlerini Fenerium mağazalarında satma kararı aldı. Özellikle mağaza sayıları sınırlı olan Anadolu takımları böylelikle İstanbul'daki taraftarlarına da rahatlıkla ulaşabilecek
A Milli Futbol Takımı, UEFA Uluslar B Ligi 3. Grup ikinci maçında yarın deplasmanda Sırbistan ile karşı karşıya gelecek.
A Milli Futbol Takımımız, UEFA Uluslar Ligi'ne Sivas'taki 1-0'lık Macaristan yenilgisiyle başlamıştı. Macaristan'ın tek golünü atan Szoboszlai, ülke basınına açıklamalarda bulundu.
Fenerbahçe, sorunlu ayrıldığı Max Kruse'yi tazminat ödemeye mahkum edecek. Fenerbahçe Yöneticisi Alper Pirşen, “Ortega benzer nedenle gitmiş ve 11 milyon dolar ceza almıştı” diye konuştu.
Beşiktaş, Nikola Kalinic için teklifini yaptı. Beklemeye geçti...